Marcelo Bielsa a la selección uruguaya: el plan de la AUF en su etapa final

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está en su etapa final para llegar a un acuerdo con el argentino Marcelo Bielsa con el objetivo de que se transforme en el entrenador de la selección uruguaya hasta el Mundial 2026.

Como informó Referí, el 26 de febrero, el nombre del argentino Marcelo Bielsa y Marcelo Gallardo formaban parte de la hoja de ruta de la AUF, aunque las diferencias económicas los alejaban de cualquier acuerdo.

La posibilidad de Gallardo, por quien la AUF se había interesado en noviembre de 2021 cuando cesó a Óscar Washington Tabárez, quedó descartada de inmediato.

Sin embargo, la opción de Bielsa creció en las últimas cuatro semanas cuando el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, puso el tema sobre la mesa y comenzó a avanzar en silencio con gestiones que se mantuvieron en reserva.

Según pudo conocer Referí, Alonso habló con Bielsa a comienzos de este mes, y en el primer encuentro quedaron planteadas las diferencias que existían como única traba.

Bielsa es un entrenador cuyo cuerpo técnico completo tiene un costo anual de US$ 6.000.000.

La AUF tenía previsto invertir lo que estaba pagando por Tabárez y Diego Alonso: US$ 1.800.000.

Como informó Referí en febrero, el hecho de no tener entrenador en diciembre, enero, febrero y marzo le generaba un ahorro de US$ 720.000 que le permitían mejorar la oferta, pero en cualquier caso no llegarían a la cotización de Bielsa.

El detalle que empezó a ser clave en este proceso de las últimas cuatro semanas fue que al entrenador argentino le seduce el proyecto de Uruguay.

Entonces, con ese punto de partida muy fuerte, los temas económicos pasaron a un segundo plano y Alonso comenzó a avanzar en las gestiones para llegar a un buen final con Bielsa desde el costado deportivo, proyecto de vida y el desafío de conducir a lo que puede ser la mejor generación del fútbol uruguayo, en mucho tiempo, incluida mejor que la que le dejó el espacio en el combinado absoluto tras la destacada década de 2010.

También se sumaron otros dos elementos: el entrenador argentino pasa parte del año en que no tiene actividad en el fútbol en Montevideo y es un admirador de Tabárez, y valoró el trabajo que desarrolló el Maestro, que dejó plantado para sembrar un semillero con jugadores de elite en los grandes equipos de Europa.

Y hubo un aspecto que entró en la mesa: el Mundial 2030 como un elemento más, demasiado lejos en el tiempo, pero con algunas connotaciones especiales como podrá ser el regreso de una Copa del Mundo al Estadio Centenario.

¿Bielsa va a ser el entrenador de Uruguay? El presidente de la AUF trabajó en silencio desde la última semana de febrero, después de ganar las elecciones el 16 de febrero, y tiene encaminado el plan para que sea el DT de la selección en las Eliminatorias y el Mundial 2026.

Quien decidirá es Bielsa porque la AUF no tiene capacidad económicas pagar los US$ 6.000.000 de contrato, pero existen otras variables, como fueron señaladas líneas más arriba, que serán determinantes a la hora de la decisión.