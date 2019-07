Gobernador de Puerto Rico se niega a renunciar tras filtración de chats privados

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, continuó el domingo su agenda de trabajo para la reestructuración del Ejecutivo tras la divulgación del chat de miembros de su administración y se mantendrá en el cargo, ya que como adelantó "no se renunciará al trabajo iniciado".



El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Rosselló continuó durante toda la jornada realizando reuniones con miembros de su equipo de trabajo y jefes de agencia, al tiempo que adelantó el esfuerzo de reestructuración gubernamental que anticipó hace unos días, que será anunciado próximamente.



"He sostenido reuniones de evaluación de funcionarios de Gobierno así como conversaciones con otros que se agregarán al equipo. Me encuentro realizando una evaluación profunda que permitirá que se cumplan los objetivos de 'gobernanza', obra pública y servicios a nuestro pueblo", dijo.



"A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras", matizó el jefe del Ejecutivo.



"No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión", agregó.



Asimismo, se informó que Rosselló estuvo trabajando el domingo en varias iniciativas de rendición de cuentas y transparencia para combatir la corrupción. Estas serán dadas a conocer en el transcurso de esta semana.



El motivo de esta crisis institucional sin precedentes es la filtración, el sábado, de las casi 900 páginas de un chat de la aplicación de mensajería de Telegram que ha causado perplejidad en toda la sociedad, pero también entre las instituciones gobernadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP).



Las 889 páginas del chat de miembros del Ejecutivo, que han sido divulgadas por medios de la isla tras ser filtradas al Centro de Periodismo Investigativo, destacan por utilizar un lenguaje soez, en especial contra las mujeres, además de incluir expresiones homofóbicas.

