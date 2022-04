Gobierno autorizó a que vacunados puedan entrar a Uruguay sin hacerse test de covid

El gobierno habilitó a quienes están vacunados contra el coronavirus, que ingresen sin la necesidad de presentar un test negativo, según un decreto firmado este viernes. La medida también regirá para quienes no hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 10 a 90 días previos al arribo al país.

"Quienes no hayan cursado la enfermedad covid-19 dentro de los últimos 10 a 90 días previos al embarque o arribo al país y tampoco acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis, según corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2 aprobadas por su país de origen, deberán adicionalmente acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS CoV-2 (por técnica de biología molecular PCR-RT, antígenos o técnicas de diagnóstico que fueran aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje (siempre que el pasajero esté en tránsito), en un laboratorio habilitado en el país de origen o tránsito", señala el documento.

Quedan exceptuados los menores de 6 años, aunque deberán cumplir con las otras medidas como el uso de la mascarilla, distanciamiento social, entre otros. No podrán ingresar al país aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con covid-19 o teniendo síntomas de la enfermedad, dentro de los últimos siete días previos al arribo a Uruguay.

El presidente Luis Lacalle Pou se había referido al tema este jueves en Punta del Este, y dijo que el decreto estaría pronto para este viernes o el lunes próximo, dependiendo de una conversación que mantendría con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián. Ambos discutirían sobre las condiciones de ingreso al país.

Además, el mandatario anunció que se reunirá el próximo lunes con el ministro de la cartera, Daniel Salinas, a fin de evaluar la pertinencia de la emergencia sanitaria regulada por el decreto 93/020.

"Todos los días me levanto con la intención de que cese esa emergencia”, dijo el presidente Lacalle Pou en radio El Espectador a inicios de marzo, refiriéndose a la emergencia sanitaria. Si bien el gobierno ha ido actualizando artículos –como lo hizo este viernes– a medida de que los problemas sanitarios menguan, la eliminación del decreto en su totalidad está demorado por razones “tanto sanitarias como administrativas”, señalaron fuentes oficiales a El Observador.

El principal motivo para pisar el freno es el Fondo Coronavirus, que tiene previstos financiamientos por el valor de US$ 400 millones para 2022, según anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Este fondo, que en 2021 repartió US$ 1.153 millones, financia desde los subsidios por desempleo y enfermedad, hasta gastos hospitalarios, pasando por exoneraciones a sectores vulnerados por la pandemia y pagos a las mutualistas por los hisopados. El mandatario afirmó que se llegó a pagar US$ 1 millón por día por exámenes para detectar covid-19.