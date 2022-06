Gobierno autorizó la importación de carne vacuna con hueso desde Brasil

El gobierno decidió autorizar la importación de carne vacuna con hueso desde Brasil, medida que tiene por objetivo se instaure rápidamente una baja en los precios de ese producto, básicamente asado y falda, en el mercado interno.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), destacó a El Observador que la medida es muy positiva para el consumidor.

"Lo vemos con muy buenos ojos, lo hemos reclamado y nos parece muy positivo porque podremos ofrecerle al cliente seguramente un producto de calidad y a un precio menor al actual", indicó.

Fontenla admitió que la baja puede ir de un piso de 10% hasta un 20%, con base en los precios actuales: en las carnicerías la falda se encuentra ahora por $ 200 a $ 250 el kilo y el asado por $ 260 a $ 440, valores que dependen de las calidades, de ofertas puntuales y de los sitios de venta, pudiendo haber incluso algunos costos algo menores o mayores.

Novillo más barato en Brasil

Con base en datos del portal valorcarne.com.ar, el precio del novillo gordo en Brasil está en US$ 4,19 por kilo y eso es más de US$ 1 menos que el valor que esa materia prima tiene en Uruguay, donde según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) la referencia para los negocios actuales es US$ 5,42 por kilo. En Argentina el novillo cotiza a US$ 4,58 y en Paraguay a US$ 3,50 por kilo.

La novedad de la habilitación a traer carne con hueso desde Brasil fue confirmada este miércoles desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que anunció para este jueves la realización de una conferencia de prensa en la que se divulgarán los detalles de la autorización.

Se anunció que en dicha instancia participarán el ministro de Ganadería, Fernando Mattos; el director de los Servicios Ganaderos del ministerio, Diego de Freitas; el director de la División de Sanidad Animal, Martín Altuna, y el presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC), Conrado Ferber.

De Freitas, en declaraciones a Valor Agregado de radio Carve, adelantó hace unos días que la importación de carne vacuna con hueso se habilitará desde estados brasileños que tienen un estatus sanitario adecuado, como ser libre de fiebre aftosa: Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia, pero también hay zonas de los estados de Amazonas y Mato Grosso.

Importación de carne sin hueso

Con base en datos del INAC, en lo que va de 2022 Uruguay importó 12.524 toneladas de carne vacuna sin hueso, un 24% más que las 10.092 toneladas de igual período de 2021. El precio promedio abonado es US$ 5.076 por tonelada, menor al valor promedio al que Uruguay exportó carne vacuna este año: US$ 5.128 por tonelada. De la carne vacuna que ingresó al país en lo que va de 2022 (12.524 toneladas) el 78,5% llegó desde Brasil y el 21,5% desde Paraguay.

Diego Battiste

Asado, uno de los cortes más vendidos en las carnicerías.

La decisión de importar carne con hueso contempla un anhelo no solo de los carniceros, también de las empresas importadoras de carne, habilitadas ya para traer el país cortes sin hueso, lo que normalmente sucede desde Brasil, Paraguay y, aunque menos, desde Argentina.

Jorge López, director de Abasto Santa Clara, recientemente declaró también en radio Carve que los valores al público de cortes populares como la falda o el asado pueden bajar entre un 15% y 20% por kilo para el consumidor.