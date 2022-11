Gobierno busca instalar al sustituto del "Gran Hermano del Transporte" de carga en 2023

El Ministerio de Transporte (MTOP) realizará un llamado a licitación antes del final de 2022 para la instalación de un sistema de control por GPS del transporte de carga en el Uruguay, con el objetivo de sustituir al Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) que implementó el gobierno anterior, conocido como el "Gran Hermano del transporte", que fue suspendido por el exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, al comienzo de la actual administración.

Así lo informó el actual titular de la cartera, José Luis Falero, quien dijo que este nuevo sistema "va a tener que tener sí o sí un GPS con el recorrido de los vehículos" que será controlado "desde el ministerio", en entrevista con No Toquen Nada (Del Sol).

"El país no puede seguir con la situación tradicional que cada uno cargue lo que quiere", criticó Falero, quien indicó que los camiones con cargas irregulares están "rompiendo el patrimonio" del país al romper rutas que estaban calculadas para cargas menores. "No se puede estar invirtiendo en rutas que se hicieron hace dos años", agregó.

A esta situación se le suma una larga lucha por la formalización del sector del transporte de carga. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitado por el gobierno, el Estado deja de recaudar US$ 120 millones al año por la evasión de impuestos de los camiones de carga. Falero cree que con este nuevo rastreo se podrá tener "datos más precisos" de la evasión actual en el sector.

Este sistema, al igual que el anterior, se vinculará a la Guía Electrónica de Transporte de Carga, a cargo del Ministerio de Ganadería (MGAP), que cuanta con la identificación de cada unidad, el origen y destino del viaje, itinerario, la distancia del mismo, el peso bruto de la carga trasladada, la fecha y la hora de inicio del viaje, según marca el artículo 271 de la ley N° 17.296.

La diferencia con el sistema anterior es que el nuevo no contará con información de inscripción de los camiones al Ministerio de Trabajo, BPS o DGI, ya que según Falero "había que coordinar con varios organismos" para juntar la información de varios sistemas, y el Sictrac "no estaba preparado" y tenía una "gran dificultad de implementación".

El Sictrac comenzó a funcionar el 1° de agosto de 2018 y fue suspendido menos de dos años después, el 1° de abril de 2020, en un decreto firmado por el ministro Heber, quien en ese entonces aseguró que el sistema tenía "un buen fin" pero estaba "mal implementado".

“Resulta actualmente inconveniente implementar de manera integral el Sistema Integral de Control de Transporte de Carca (Sictrac) tal y como había sido originariamente previsto y de acuerdo al cronograma de exigibilidad establecido en diferentes resoluciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", detalla el decreto del Ejecutivo.

"No me parece correcto aprobar o incorporar un sistema que no está completado en su totalidad. O bien lo continuábamos y estábamos hilvanando o se dejaba stand by y se reformulaba", expresó Falero al respecto de la decisión tomada por el gobierno.

Para el actual ministro MTOP debe fiscalizar el "control de la carga, control del vehículo y el control del uso de la carretera". Cuando ese control esté asegurado "se van a poder ir incorporando" los demás elementos que contenía el "Gran Hermano del transporte".

"Que (el nuevo sistema) mejore la informalidad no tengo duda. Que mejore la identificación clara de lo que sucede, de los recorridos y la carga, me parece un tema más que necesario y útil que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Se quiso absorber todo junto, y a veces no es la solución", expresó Falero.