La revisión de las tarifas públicas y el cambio que planea UTE para dejar de subsidiar apartamentos en Punta del Este

Los últimos días del año son siempre un momento de definiciones en las empresas públicas y el gobierno. Junto con las previsiones para el año 2022, se definen los precios de las tarifas públicas para cada uno de los servicios a partir de enero.

Esta semana el Directorio de UTE resolverá en base a los informes técnicos su propuesta tarifaria para el próximo año. Ese mensaje servirá como insumo para la decisión final que correrá por cuenta del Poder Ejecutivo, al igual que en Antel y OSE. En el caso de los combustibles, uno de los elementos de análisis es el Precio de Paridad de Importación que elabora Ursea y la caja de Ancap.

Tarifas eléctricas

Este martes en rueda de prensa, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi señaló que, desde su punto de vista, la corrección de las tarifas eléctricas será inferior a la inflación, al igual que ocurrió en enero pasado cuando el aumento fue de 5% en promedio.

Por su parte, el director del ente en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, dejó la puerta abierta a que los precios de la electricidad queden sin cambios, es decir congelados, según adelantó a El Observador. En tanto, la representante del Frente Amplio en el Directorio del ente, Fernanda Cardona, afirmó la semana pasada que propondrá una rebaja general de 6,25%.

En diálogo con M24 explicó que hay una ganancia neta de US$ 100 millones por exportaciones a Brasil “que quedan absolutamente libres” para UTE, y que no modifican “para nada” lo que está planificado en gastos e inversiones. Esto sin contabilizar los aportes extras por US$ 116 millones a Renta Generales.

Nicolas Garrido

El futuro de la tarifa básica residencial

Este jueves el Directorio de UTE también resolverá sobre el futuro de la tarifa Básica de Consumo Residencial (CBR) que está fuertemente subsidiada. La idea central es que los clientes que hoy tienen contratada esta opción en sus hogares puedan permanecer si cumplen con los requisitos, pero que desde el año próximo no se permitan nuevos ingresos.

Algorta explicó a El Observador que esta tarifa fue diseñada con “buenas intenciones”, pero sucede que personas que no están en “contextos vulnerables” igual pueden contratarla.

A modo de ejemplo, mencionó que hay apartamentos ubicados en Punta del Este y la costa montevideana que hoy tienen esta tarifa más barata. UTE busca corregir ese “problema”, y llegar “efectivamente” a la población vulnerable con bonificaciones incluso superior a las actuales. En esa línea va el bono social de energía eléctrica presentado este martes.

¿Cabe la posibilidad de implementar a futuro una nueva tarifa intermedia entre la CBR y la Residencial Simple? Hoy eso no está planteado y lo que UTE promueve es que más gente se pueda sumar a la tarifa inteligente Doble Horario Residencial en la medida que sea conveniente.

Esta tarifa que se rediseñó recientemente divide el día en dos franjas horarias, con distintos valores para los precios de la energía. Durante el horario Punta (cuatro horas consecutivas de lunes a viernes a elección del cliente) es más cara. Y en el horario fuera de punta, el precio es sensiblemente más económico (incluye resto de las horas de días hábiles, fines de semana y feriados).

Según Algorta, un estudiante que viene a vivir a Montevideo y no necesariamente es de contexto vulnerable, en lugar de pagar los $ 374 (valor mínimo actual de la CBR), podría pagar alrededor de $ 800. Y además de ser una opción más barata que la tarifa Residencial Simple, no tiene restricciones en el consumo como sí pasa con los topes de la CBR.

Como adelantó El Observador, la idea del gobierno es focalizar mejor los subsidios para que la tarifa Residencial –que hoy es la más cara– no cargue con “subsidios al barrer”, según había dicho el ministro de Industria, Omar Paganini.

Internet y telefonía móvil

El Directorio de Antel aun no ha tratado el tema oficialmente. Según supo El Observador, desde la representación del Frente Amplio se considera que tomando en cuenta la “buena situación de caja” de la empresa y las proyecciones preliminares, las tarifas se podrían mantener sin cambios. Todavía resta por conocer el informe de los equipos técnicos en los que estará basada la propuesta final que se remitirá al Poder Ejecutivo. El último ajuste de enero pasado fue de 6,3% para telefonía móvil y de 9,5% en la tarifa de internet a hogares.

Combustibles

Leonardo Carreño

El subsecretario de Industria, Walter Verri, expresó a El Observador que las ganancias extraordinarias de Ancap por ventas de gasoil a UTE “alcanzan” para mantener las tarifas de los combustibles. “Lo tenemos que ir viendo a medida que se tengan los números del PPI. Tal vez el próximo mes no indique suba, tal vez sí. El precio del petróleo ha comenzado a bajar. Vamos a seguir aplicando el mecanismo. Si la situación fuera a la suba, la decisión de seguir aplicando las ganancias extraordinarias para que el precio no repercuta en el bolsillo de los consumidores es una decisión que la podemos tomar de vuelta; no la descartamos”, afirmó.

En tanto, una fuente de Ancap dijo a El Observador que la situación de la empresa “no es de emergencia” y afirmó que se cuentan con US$ 200 millones en caja.

También vale recordar que en enero podría ajustar el Impuesto Específico Interno (Imesi) de las naftas. Esa decisión discrecional corre por cuenta del Poder Ejecutivo. Actualmente, por cada litro de nafta Súper 95 que hoy cuesta $ 70,41 en el surtidor al público, se abonan $ 28,13 por concepto de Imesi que recauda el Estado, lo que equivale al 40% de su precio de venta al público. Si se tomara la decisión de ajustar el impuesto por la inflación de 2021 (aproximadamente 8%), el Imesi sobre la nafta Súper se elevaría a $ 30,4. Es decir, el aumento sería de casi $ 2,27 por litro de esa gasolina en particular.

En el caso de OSE, su presidente Raúl Montero dijo la semana pasada a El Observador que de acuerdo con distintos parámetros que se toman en cuenta el aumento debería estar por "debajo" de la inflación prevista para el cierre de este año.