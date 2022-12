Gobierno destinará US$ 12 millones para auxiliar a industrias queseras

El Poder Ejecutivo remitió al Legislativo un proyecto de ley con las bases para crear el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas (FRIL), instrumento que considera una inversión de al menos US$ 12 millones para apoyar la transformación productiva de industrias lácteas cuya gestión está comprometida.

La propuesta, con la firma de 14 ministros de Estado, considera “un contexto de dificultades financieras muy importantes para algunas industrias lácteas medianas, especializadas en la producción de quesos”.

Serán beneficiarios de las medidas de apoyo del fondo las empresas de la industria láctea de menor escala y, en el caso de los préstamos, se les dará preferencia a aquellas que no tengan acceso al financiamiento bancario.

Se explicó a El Observador que el FRIL se emprenderá con base en la gestión de una comisión asesora que presidirá un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la integrarán otros dos jerarcas, uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y otro por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Recientemente, cuando el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, adelantó que se estaba trabajando en este proyecto de ley para establecer la asistencia en el primer tramo de 2023, El Observador señaló, con base en diversas fuentes, que algunas de las empresas que pueden ser beneficiadas con asistencias son Claldy, Calcar, Coleme y Quesería Helvética, no obstante no descartan pueda haber otras o que alguna de esas no sea incluida.

Hay varias industrias cuya gestión está comprometida.

En cuanto a los recursos, serán los siguientes:

Aporte de fondos por un monto de hasta US$ 6 millones provenientes del Fondo de Garantía Lechero.

Recursos provenientes del subfondo destinado a garantizar programas que tengan un efecto anticíclico ante los vaivenes de los precios internacionales de los productos lácteos, por US$ 3 millones.

Aporte del Poder Ejecutivo con cargo a Rentas Generales de US$ 3 millones durante los primeros tres años de vigencia de la ley.

Reintegros generados por los financiamientos de proyectos aprobados.

Aportes, donaciones y legados que se efectúen a su favor.

Todo recurso que le sea atribuido.

En cuanto a las líneas de acción consideradas, se detallaron las siguientes:

Subsidio por compensación de impuestos indirectos para las industrias de menor escala.

Préstamos para proyectos de mejora de la competitividad de la industria que sean presentados ante la comisión asesora y adjudicados por resolución de los ministerios involucrados.

Quesos de exportación.

A continuación, el documento completo remitido a El Observador este martes: