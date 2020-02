Gobierno electo no priorizará control del etiquetado obligatorio de alimentos

A menos de 15 días de que entró en vigencia la obligatoriedad del rotulado para aquellos alimentos que se les haya agregado en exceso sodio, grasa o azúcares, deberá ser el próximo gobierno el que herede el control de una política pública en salud impulsada por la administración saliente y, en particular, por el presidente Tabaré Vázquez.

El decreto firmado por Vázquez data de agosto de 2018 y daba un plazo de 18 meses a la industria para adaptarse a las nuevas exigencias, que se basaron en el modelo chileno, uno de los más ambiciosos en este sentido a nivel mundial.

El director nacional de Industrias, José Luis Heijo, dijo –ante la inminente puesta en práctica de un tema que tuvo varias instancias de debate– que “por lo menos en lo que resta de este gobierno” el etiquetado de alimentos “no se va a prolongar más”.

En diálogo con El Observador, el jerarca indicó que “hace 18 meses que las reglas de juego están dictadas”, por lo que hubo tiempo para adaptarse. Heijo destacó que, de todos modos, hay facilidades planteadas, ya que durante un período de transición se podrá colocar el etiquetado frontal como adhesivos sobre los paquetes, en lugar de estar integrado en el envoltorio del producto.

“También hay que tener en cuenta que muchas empresas ya hicieron esfuerzos e inversiones para adaptarse al nuevo régimen. Por lo que una prórroga puede beneficiar a unos, pero a su vez perjudicar a otros”, alertó Heijo.

Por su parte, la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) informó que hay empresas que ya están poniendo los octógonos, mientras que otras están esperando la flexibilidad que puede otorgar el gobierno electo que asumirá el 1° de marzo.

Según pudo saber El Observador, para el gobierno electo no es una prioridad hoy ni está en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud Pública (MSP) salir a controlar el nuevo etiquetado frontal en los productos que se encuentren en las góndolas uruguayas.

A esto se suma, que las nuevas exigencias pueden impactar directamente en las ventas de las empresas, lo que puede afectar la recaudación y el empleo, dos de las prioridades fundamentales que tiene por delante atender el gobierno electo, indicaron.

Autoridades del gobierno electo expresaron a empresarios, que, en caso de ser así, el tema será analizado particularmente. Desde la Ciali, además, se entiende que una vez que el decreto entre en vigencia se puede generar “una competencia desleal” por parte de importadores no tan relevantes de productos brasileños que incumplan con la normativa.

En una primera instancia, desde la Ciali se manejó que esta normativa podía generar trabas para el comercio con la región e incluso pensó en recurrir el decreto, aunque finalmente se desistió.

Ante esta coyuntura, una de las modificaciones hechas al decreto, a raíz del diálogo con la industria, fue la de dar la posibilidad de colocar adhesivos en lugar de cambiar todo el paquete.

Esto va permitir que la industria uruguaya coloque etiquetas adhesivas para el comercio uruguayo, y exporte sin ellas para la región. Para ingresar al mercado, las empresas deberán adaptarse a la normativa uruguaya.

De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Uruguay se detectó una de las mayores tasas de crecimiento en la región de ventas de productos con alto contenido de sal, grasas y azúcar (140% en 13 años).

La hipertensión y obesidad, en tanto, aumentaron 8% entre 2006 y 2013. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2017 indicó que el 61,7% de los adultos en Uruguay tiene sobrepeso, dato que supera el promedio regional (58%).

Los números en Chile

Cuatro años después de que Chile adoptó las medidas de etiquetado para combatir la obesidad ya hay un veredicto parcial de su eficacia: los chilenos están ingiriendo muchas menos bebidas azucaradas. De acuerdo con un estudio publicado el martes en la revista Plos Medicine, el consumo de bebidas endulzadas con azúcar cayó casi 25% en los últimos 18 meses, período en el que, además, Chile restringió la publicidad de alimentos no saludables, incluyó etiquetas de advertencia en la parte frontal de los empaques y prohibió la comida chatarra en las escuelas.

El estudio, que dio seguimiento a los hábitos de compra de 2.000 familias entre 2015 y 2017, reveló que la caída en el consumo de bebidas azucaradas ocurrió tanto en sectores con educación superior como en aquellos que carecían de un título de bachillerato, aunque las reducciones fueron un poco mayores entre los individuos que asistieron a la universidad. La regulación también implicó una suba de 5 puntos del impuesto a las bebidas azucaradas (de 13% a 18%).

Para saber

El decreto surgió por la preocupación del gobierno por el aumento del sobrepeso y la obesidad en Uruguay, y la incidencia que tienen estas condiciones en enfermedades no transmisibles como la hipertensión. También se envió al Parlamento un proyecto de ley en que la mayoría de los artículos coinciden, aunque no ha sido aprobado. La principal novedad del documento establece no permitir que los productos con etiquetas sean consumidos por los niños en juegos, concursos u otras promociones dirigidas al público infantil.

Los alimentos afectados por el decreto estarán obligados a llevar un logo octogonal de color negro y borde blanco, al estilo de un cartel de pare. En el interior de la figura se verá la palabra “exceso” seguido del nombre del nutriente que corresponda: grasa, grasas saturadas, azúcares o sodio. Los valores considerados excesivos están determinados en el decreto por el Ministerio de Salud Pública, en función a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Las empresas que incumplan deberán ser controladas y sancionadas por el MSP, aunque el decreto no especifica penas.