Gobierno estudia desfasaje millonario que le exigiría más dinero para el transporte suburbano

El complicado balance de cuentas de las concesionarias del transporte suburbano tiene desde hace meses enfrentados a los empresarios de los servicios y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que pone en tela de juicio si los números rojos se explican por falencias estructurales o directamente por una gestión inadecuada de los privados.

A dos semanas de un nuevo aumento en el precio del boleto –que supuso incrementos de entre $2 y $4 a los valores que ya se habían incrementado en setiembre–, a raíz del aumento salarial decretado por el Poder Ejecutivo en octubre, la necesidad de nuevos ajustes sigue generando tirantez.

El ministro José Luis Falero informó días atrás ante los diputados de la comisión de Transporte que un estudio del BID indicaba "una diferencia de readecuación de entre US$ 2 millones y US$ 3 millones" por semestre en favor de las empresas. Es decir, entre US$ 4 millones y US$ 6 millones adicionales por año para subsidiar al sistema.

En cambio, desde la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame) mantienen que la asistencia deberá ser "superior" para evitar el desfalco. La gremial que nuclea a Copsa, CITA, COME, Coetc, Cutcsa, EOSA, UCOT, Casanova y Tala Pando Montevideo continúa de punta contra la "falta de transparencia" con que se manejan esos números en poder de la cartera.

En efecto, el MTOP mantiene en reserva el contenido de los estudios del BID –realizados por el exdirector de Transporte de la Intendencia de Montevideo (IM), Gonzalo Márquez– y dilata las respuestas a los pedidos de informes del Frente Amplio, al tiempo que encargó una consultoría a KPMG para dilucidar la responsabilidad de las empresas, según había dicho a El Observador el director de Transporte, Pablo Labandera.

"Vimos que no había una actualización de las paramétricas desde hace muchos años, que estuviera adecuada a la realidad. Cada vez que se reclamaba, se modificaba y se daba algún retoque a los subsidios; pero ese no es nuestro proceder", cuestionó Falero en Diputados. "¿Nos hemos demorado? Sí, porque a mí las cosas a las apuradas para que salgan mal (...) En Uruguay, de parches estamos llenos; había una cultura de parche: resolvamos en el momento", acusó.

El ministro apuntó que la información en su poder describe que "muchos rubros de la paramétrica" –a través de la que se fija el precio del boleto– "eran prácticamente inexistentes", por tener "muchos años" y con "rubros que han venido cambiando".

Inés Guimaraens

Parada de ómnibus en Zonamérica

"Por ejemplo, en lo que es mantenimiento con sistemas de freno diferentes, los tipos de cubiertas con cámaras; hoy la mayoría son sin cámaras. Era necesario trasladárselo a las empresas para que analizaran cada uno de ellos y nos hicieran una devolución para ver si coincidíamos" según "el tipo de vehículo que hoy tenemos en el transporte colectivo", afirmó Falero ante los diputados.

El ministro detalló que "es natural que las empresas entiendan que en algunos casos puede ser un monto inadecuado", y que continuarán en negociaciones.

En esta línea, el jerarca blanco adujo que "no es menor" la caída en la venta de los boletos, con un "desfase que está entre un 10 % y un 15 % de pasajes con respecto a la prepandemia". "Al no haber llegado al nivel de prepandemia, ya no sé si se llegará; hay como un cambio de cultura en el transporte", lamentó el jerarca.

Falero adelantó que "si del estudio surge la necesidad de readecuar la cantidad de vehículos en la calle", será uno de los tópicos a negociar "sin que se afecte el servicio o afectándolo lo menos posible".

Según pudo saber El Observador, el valor operativo por kilómetro en el transporte suburbano ronda hoy los $94,98. Para hacerse una idea, el boleto al pasajero para los trayectos de 28 kilómetros o menos –como viajar desde la IM hasta el shopping Costa Urbana– se está cobrando a $78.