Gobierno planifica volver a cirugías coordinadas en mayo y analiza datos de policlínicas

La suspensión de las cirugías coordinadas se levantará y desde la Junta Nacional de Salud (Junasa) se lo han transmitido a los instituciones de salud que están de acuerdo en la necesidad de atender a los pacientes cuyas patologías deben ser atendidas para que no se descompensen. El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, dijo a El Observador que lo que hoy es "leve" mañana puede pasar a ser "complicado" si no se atiende.

El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al asunto en la conferencia de prensa de este miércoles. “El sistema de salud todo está dedicado al coronavirus, con lo cual se han dejado de lado otras prestaciones que están en las metas. Tan es así que hay centenas de uruguayos que con razón están reclamando que su enfermedad necesita ser atendida y en eso estamos”, expresó.

Este martes el presidente de la Junasa, Luis González Machado, y el director general de la Salud, Miguel Asqueta, se reunieron con los representantes de las mutualistas de todo el país y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para plantearles un reinicio progresivo de las cirugías coordinadas a partir del 15 de mayo, según informaron fuentes de la salud. A su vez, los jerarcas del Ministerio de Salud Pública (MSP) les comunicaron a las instituciones que les van a pedir un "conjunto de datos" sobre el funcionamiento de las policlínicas al 30 de abril para evaluar un posible aumento de las atenciones presenciales.

Diego Battiste

El 15 de mayo es el plazo fijado para empezar a retomar algunas cirugías que habían sido diferidas. El 14 de mayo vence el plazo fijado por la resolución de la Junasa que se expide sobre el tema y autoriza a los prestadores a reprogramar cirugías. Esa resolución había sido firmada el 15 de marzo –dos días después de que Uruguay detectara sus primeros cuatro casos de coronavirus– y fue luego prorrogada el 14 de abril. El documento, que aún se mantiene en vigencia, consta de ocho puntos con directrices a los prestadores y donde también se le pide a los ciudadanos "minimizar la concurrencia a los centros asistenciales".

Con ese texto sobre la mesa, las instituciones de salud hasta el momento solo permiten que se realicen cirugías de urgencia u oncológicas. De esa manera se mantienen libres camas de cuidados intermedios e intensivos destinadas a eventuales pacientes con coronavirus.

Pero como desde el gobierno ven con optimismo el desarrollo de la pandemia en el país y creen que la curva se está achatando luego de haber controlado la expansión de los primeros brotes, comienzan a girar algunas de las "perillas", de las que habló Lacalle Pou. Fue así que se reanudó la actividad en la construcción la semana pasada, se reiniciaron las clases en las escuelas rurales este miércoles y, ahora, se comienza a planificar lo que respecta a la atención médica.

Y al igual que en los otros rubros, las medidas se ejecutarán de manera progresiva. Es por eso que, en principio, no se está pensando en realizar cirugías coordinadas a todos los pacientes que las necesitan sino a aquellos que, aunque no son urgentes, tienen una patología quirúrgica con un riesgo más elevado. "No se va a volver a operar lo que se operaba el 10 de marzo, pero se va a operar más que lo que se opera ahora", explicó el vocero del sindicato de anestésicos quirúrgicos (SAQ), Daniel Montano.

Además, las autoridades del MSP manejaron en la reunión la idea de elaborar una resolución al respecto que dure solamente 15 días para ir monitoreando la situación epidemiológica del país. De esa manera, mientras se van permitiendo nuevas operaciones, se va controlando como avanza la epidemia. Y si es necesario suspender nuevamente ese tipo de operaciones, se da esa marcha atrás.

Lo que también transmitieron los jerarcas es que este retorno de las cirugías coordinadas no debe ocupar demasiadas camas e imposibilitar la atención necesaria ante un repunte de los casos de coronavirus. Por eso las autoridades les dijeron a los prestadores que se deben dejar libres alrededor del 40% de las camas de CTI y de cuidados moderados, como contingencia ante un eventual descontrol de la epidemia.

Por otro lado, entre los diferentes actores de la salud se está discutiendo un protocolo para que estas cirugías mantengan el debido cuidado sanitario y no generen una mayor propagación del virus. Uno de los planteos que está sobre la mesa es que los pacientes que se vayan a operar deban realizar una cuarentena previa de 10 días y, posterior a eso, un interrogatorio médico que evalúe si pudo haber sido contagiado o no. En algunos casos se realizarán tests para confirmar o descartar que tengan covid-19.

Policlínicas

En la reunión de ese martes, según dijeron las fuentes, no hubo planteos detallados sobre un incremento de la atención en policlínicas sino que solamente se anunció que se iba a pedir información al respecto. Sin embargo, algunos prestadores están pensando en incentivar a sus usuarios a que progresivamente se vayan acercando con más frecuencia a los centros asistenciales.

Uno de esos centros es el Casmu. "Ahora vamos a estimular –si no ocurre un brote epidémico lógicamente, que puede ocurrir– que empiecen de a poco a venir a atenderse", dijo el presidente de la institución a El Observador. "El 4 de mayo ya van a estar abiertas las agendas para que la gente pueda venir personalmente. Todo esto siempre y cuando no venga un brote. Si viene un brote, cambia toda la estrategia", aclaró.

En lo que respecta a ASSE, muchas policlínicas directamente estaban cerradas pero su presidente, Leonardo Cipriani, ya anunció su reapertura.