Gobierno preocupado por Rivera, donde "el hilo epidemiológico conduce a Santana"

La intendenta de Rivera, Alma Galup, sigue de cerca los pasos del Ministerio de Salud Pública para controlar la emergencia sanitaria en el departamento. Los 25 casos positivos que se confirmaron en los últimos días pusieron en alerta a la secretaría de Estado encabezada por Daniel Salinas, que envió a una delegación de expertos para que analizara la situación epidemiológica de Rivera.

Las autoridades sanitarias constataron allí el surgimiento de un nuevo brote de covid-19. El foco se originó en Brasil, es de origen comunitario y hasta este sábado obligó a 184 riverenses a aislarse, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes. En la jornada de ayer se detectaron siete casos nuevos, informó el Sistema Nacional de Emergencias en su reporte diario.

"Me dijeron que, a no ser por dos o tres casos que se siguen estudiando, todo el hilo epidemiológico conduce a Santana do Livramento", dijo Galup a El Observador luego de recibir las primeras impresiones de los jerarcas del MSP. Esta confirmación acentúa una de las principales preocupaciones del gobierno desde que el 13 de marzo declaró la emergencia sanitaria: la dificultad de controlar los contagios en Rivera, la ciudad binacional que comparte frontera con la brasileña Santana.

Galup señaló que en Brasil los contagios "se han acelerado" en el último tiempo, mientras que del lado uruguayo ha habido brotes "perlados" de covid-19. El primer caso positivo en Rivera se confirmó el 7 de mayo, mientras que en Santana do Livramento esto pasó el 20 de marzo. A su vez, la ciudad fronteriza tiene actualmente 81 casos activos (con 82.513 habitantes), mientras que con una cantidad similar de habitantes Rivera tiene 25 personas cursando la enfermedad.

Intendencia Municipal de Rivera

La intendenta de todos modos dijo que tiene "muy buen diálogo" con su par en Santana, Solimar "Ico" Charopen, con quien coordina acciones para mantener controlada la emergencia sanitaria en la ciudad binacional.

Una de las más recientes es la instalación de un laboratorio en Rivera para procesar las muestras de pacientes uruguayos, tanto del sector público como del privado, y algunas tomadas en Santana. Galup explicó que la Fuerza Aérea trasladará el "laboratorio portatil" al departamento este lunes, lo que permitirá agilizar el proceso de confirmación o descarte de nuevos casos.

Ese día el Ministerio de Salud Pública también presentará un informe exhaustivo de la situación epidemiológica de Rivera, que estará a cargo de Silvia Guerra, asesora epidemiológica de la directora general de Coordinación de la cartera, Karina Rando.

Guerra señaló a comienzos de julio que con Rando son "caza covid". “Se trata de ir a los lugares y si no se puede, se hace por vía telefónica. Igual siempre hay un equipo local trabajando. A veces podemos ir desde la dirección central. Eso depende de la importancia del caso o las fortalezas o no del sistema de vigilancia. Siempre que podemos tratamos de apoyar y cuánto más precoz, mejor. Aunque hay un solo caso igual vamos", explicó.

Este sábado, Guerra advirtió luego de estar en Rivera: "Hay que comprender de una vez, que debemos interactuar menos!! Los múltiples contactos sociales postergables (cumpleaños, despedidas, fiestitas) podrían agotar nuestra capacidad de testeo de contactos covid-19 y saturación de los laboratorios. Estamos en pandemia!",escribió en su cuenta de Twitter.

La intendenta de Rivera aseguró que, en principio, este foco no supone tomar medidas más estrictas en relación con Santana. Dijo que las autoridades sanitarias le transmitieron que los pasos dados desde marzo son suficientes, aunque siempre está "la posibilidad de dar marcha atrás", como han remarcado el presidente Luis Lacalle Pou y los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Independientemente del flujo natural y constante de personas que a diario "cruzan" la frontera, el comercio es el punto débil de la ciudad binacional. Esta actividad se intensifica los fines de semana y es difícil de controlar, si bien se han adoptado medidas para reducir el riesgo sanitario.

Por otra parte, los casos detectados en las últimas horas suponían un factor adicional de preocupación, por su vinculación con el personal de salud riverense. Uno de los primeros positivos fue el de un traumatólogo que trabajaba en tres instituciones médicas nacionales y en el brasileño Hospital Santa Casa de la Misericordia.

Sin embargo, luego de ser aislado e hisopado, el personal médico que había estado en contacto con él dio negativo. Hasta la fecha no hay brotes de covid-19 en ningún centro asistencial de Rivera, según las fuentes consultadas por El Observador, aunque sí está activo el brote de 25 casos originado en Brasil.

Este escenario es esperable en la fase de la pandemia que Uruguay atraviesa, de acuerdo a lo que explicó el coordinador del GACH, Rafael Radi en la segunda conferencia de prensa que dieron los asesores. El 23 de julio, dijo que esta fase “se caracteriza por la aparición de brotes”, en un escenario de retorno gradual en la actividad, aumento de la movilidad y apertura progresiva de fronteras.

Y explicó que era esperable que así se mantuviera durante unos meses, por lo que era importante tomar precauciones para no entrar en la fase de circulación comunitaria del virus.