Gobierno prevé sancionar a quienes fumen al lado de menores o embarazadas

El Poder Ejecutivo pretende empezar a sancionar a quienes fumen al lado de menores o de mujeres embarazadas. La definición llegó luego de que el gobierno pidiera asesoramiento a académicos y expertos sobre cómo pueden hacer para que los fumadores restrinjan su consumo en presencia de menores de edad. "No se trata de prohibir, se trata de aseverar que fumar no es una buena práctica y que es muy malo para los niños", aseguró a El Observador el doctor Mario Zelarayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que confirmó que junto a otros colegas fue consultado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Fumar no solo es dañino para la salud individual; también lo es para la salud colectiva, especialmente los niños", dijo Zelarayán a El Observador. El gobierno lo tiene claro, pero pese a que cumplió con casi el 90% de las metas del Convenio Marco para el Control del Tabaco —un tratado internacional al que Uruguay suscribió en 2015—, aún no ha encontrado la forma de generar conciencia en la población sobre este aspecto en particular.

El foco del proyecto en el que el gobierno está trabajando son los menores de seis años, ya que consideran que ellos no tienen suficiente independencia como para alejarse de los adultos que están fumando. A la vez, busca limitar el consumo de cigarrillos cuando haya una embarazada presente.

La restricción "más urgente" es al consumo de cigarrillos dentro del auto cuando haya un menor presente, indicó Enrique Soto, responsable del Programa Nacional para el Control del Tabaco del MSP. Por otra parte, Zelarayán también indicó que está en consideración prohibir fumar en ciertos lugares que frecuentan los niños, como plazas y espacios públicos.

Sin embargo, si bien ninguno de los expertos duda sobre cuán necesaria es una normativa que vele por el interés de los menores, hay algo sobre lo que no se han puesto de acuerdo: cómo se "castigará" a quienes la infrinjan.

Una de las opciones posibles es multar al infractor, pero no todos los asesores del gobierno la comparten. "El tema de la multa es un tema discutido; tiene la idea de prohibición y castigo", afirmó Zelarayán, quien está en contra de aplicar multas cuando de salud se trata.

La otra opción que está sobre la mesa es considerar al consumo de cigarrillos frente a menores o embarazadas como una falta. Si esto finalmente resultara, los infractores tendrían que hacer trabajo comunitario.

La Comisión Asesora para el Control del Tabaco recién comenzó a abordar el tema, según Soto, y aún resta definir varios aspectos. "Primero, la gente tiene que entender que no lo hacemos para reprimir sino para cuidar su salud", sostuvo Zelarayán. Luego de eso, según el doctor, el gobierno tendrá que repasar la jurisprudencia internacional para saber cuáles fueron las experiencias más exitosas. Finalmente, deberá definir cuál de los dos tipos de sanción prevalecerá en Uruguay: la multa o considerar fumar al lado de menores de seis años una falta.