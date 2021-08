Gobierno rechazó vacunas de Covax de virus inactivado, dijo Delgado

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que recientemente el mecanismo Covax de la OPS ofreció una nueva vacuna de virus inactivado, pero las autoridades prefirieron rechazarla, dijo en rueda de prensa.

"En estos días llegó una comunicación: ofrecieron una nueva dosis de virus inactivado de un laboratorio que Uruguay no está usando y no va a usar porque ya tenemos previsto usar dos plataformas y dos laboratorios; Sinovac para virus inactivado y Pfizer para ARN mensajero y el refuerzo que estamos aplicando hoy. Nosotros pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay sea de ARN mensajero, como pedimos formalmente", señaló.

En un proceso que aún está en conversaciones con la Organización Mundial de la Salud, el secretario dijo que desde el gobierno se insistirá en recibir más vacunas de ARN mensajero para ayudar a facilitar la campaña con terceras dosis una vez que finalice el esquema básico.

El mecanismo Covax que utilizó el gobierno para adquirir parte de las vacunas anticovid no funcionó y generó "una expectativa que no estuvo a la altura de las circunstancias", remarcó el secretario de Presidencia, ya que el acuerdo no cumplió a tiempo con las inyecciones previstas para el país inicialmente.

"Tuvimos 100 mil vacunas de Astrazeneca que no se utilizaron, y en realidad no eran las que Uruguay demandaba. Después no llegaron más. En principio, la oferta era por el 25% de la población", rememoró. Delgado dijo que mientras tanto el gobierno mantiene una negociación para adquirir más vacunas de Pfizer a través de ese método. Según afirmó,

Reunión el jueves con la coalición

La mesa de coordinación de la coalición sesionará por primera vez este jueves en Torre Ejecutiva a la hora 16.30.

"El jueves 4.30 de la tarde vamos a estar citando una comisión, que propuso el presidente de la República, con los coordinadores del senado y diputados de partidos que integran la coalición de gobierno para coordinar acciones políticas y legislativas, y (ver) cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos", dijo en rueda de prensa.

"Me parece importante, no solo el mensaje de la coalición acordando la Rendición de Cuentas, que es una ley importante, sino (tener) este jueves una instancia de coordinación por primera vez entre los cinco partidos que integramos la coalición de gobierno con el Poder Ejecutivo", añadió.

En el marco del aniversario del Partido Nacional y la asunción de nuevos miembros en el directorio, Delgado subrayó que los dirigentes deben mirar el "panorama a más largo plazo" pensando en "términos de coalición y de gobierno" porque, como sostuvo más de una vez, la alianza "llegó para quedarse".