Gómez sobre Fossati tras caso Astesiano: "Algunos fiscales consideran que son autosuficientes"

Juan Gómez sabe que con sus decisiones nunca deja a todos conformes. "Yo no soy el candidato de nadie", resume, pero, según explica, intenta hacerlo lo mejor que puede, apegado a la legalidad y según conoce, tras varias décadas de experiencia dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Como exfiscal de Homicidios, el tema lo desvela y, desde donde le toca, piensa en formas de buscarle la vuelta a la cuestión. Por eso, propone un cambio legislativo para endurecer las penas de aquellos que porten armas ilegalmente y sugirió al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que el ministerio cree una "una unidad especial únicamente destinada a la consideración de todos los homicidios" que ocurran en Montevideo para que se pueda "centralizar la información" y que coordine con Fiscalía.

Aunque intenta estar encima de todos los temas que comprenden a la Fiscalía, sabe que ese ritmo exigente y vertiginoso se puede cortar de un momento para el otro. De hecho, varios representantes políticos le han pedido la renuncia a través de medios de comunicación. "Creo que merecería que me lo digan directamente", consideró.

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.

¿Participó de alguna reunión de trabajo por el caso del homicidio del Ta-Ta?

Estoy al tanto, como corresponde. Me consta del trabajo muy serio que está desarrollando la doctora Adriana Edelman y su equipo. Tengo la esperanza, sin comentar medida alguna de las que han tomado y las que puedan estar por tomar, de que sé que eso no va a quedar impune. Y también aprovecho a señalar que si hay algo que hace daño a la sociedad es la impunidad.

Comentó ante vecinos del Parque Rodó que quiere proponer un cambio de legislación en materia de control de armas ¿Cómo es?

Uno tiene que pensar en soluciones a los temas que realmente impactan en la sociedad. La reunión estaba promovida, básicamente, por el terrible impacto en la comunidad por la muerte de Marcelo Demestoy. Un trabajador que trabajaba en el mismo barrio en el cual vivo y es de esas muertes absolutamente injustas, sin ninguna explicación que dejan familias devastadas.

He pensado en el tema de las armas. Vemos que la mayoría de los homicidios son productos de armas que están en poder de delincuentes. No tienen, obviamente, ningún respaldo administrativo para esa tenencia y posesión de armas. Las utilizan de cegando vidas, vidas de trabajadores, como en este caso, y otras vidas de aún de personas que están vinculadas al tema de delitos, pero son vidas también. Por lo pronto, estimo que sería un buen mensaje de que todo aquel que porte un arma sin tener la autorización y sin tener el contralor del Estado sea penado de una forma más radical.

Yo sé que las penas no son, normalmente, una solución inmediata a los temas, pero en estos casos yo considero que deben tener una sanción mayor y que efectivamente se cumpla.

¿Una pena de prisión se imagina usted?

Una pena de penitenciaría y que los fiscales tengan la obligación de solicitar efectivamente que se cumpla. Que no admita salidas que no sean una prisión. La gran mayoría son armas robadas. Además de eso, que ya es un delito, van y dan muerte a una persona.

¿Hay una instrucción general hoy de la Fiscalía que dice que se deben perseguir los casos en los que uno tiene la posibilidad de obtener una condena?

No participé en la creación de ninguna de las instrucciones generales.

¿En los casos que se involucra a fondos públicos o personajes públicos debería ser así o debería existir la posibilidad de que se investigue por la verdad aunque no hubiera posibilidades de acceder a una condena o escasas posibilidades de conseguir una condena?

Ese es el ideal. El ideal es enemigo de lo bueno. También eso es una realidad. Hay criterios de priorizar determinadas investigaciones, como por ejemplo en todos los casos de abusos sexuales, violencia doméstica o naturalmente homicidios, drogas, últimamente abigeatos, rapiñas, copamientos. Son aquellos casos que más impactan en la sociedad. Obviamente que priorizar la atención de eso no debe significar olvidarse de todo lo demás. Pero para eso, y a mí no me gusta andar con tapujos a nada, ahí es cuando hablamos de recursos. El sistema hoy se asienta en un extraordinario esfuerzo que realizan los fiscales que están en actuando en el país.

¿Hay delitos graves que se desatienden por falta de recursos?

La idea es que no. En los delitos graves se prioriza precisamente el esfuerzo de los fiscales en la atención de esos temas, cuando son muchos, ahí entra la falta de recursos suficientes.

¿Pero es la idea o no sucede?

Es la idea que se atiendan de inmediato esas situaciones. El cúmulo de hechos que se pueda ir dando en el devenir de una sociedad, son muchas veces difíciles de prever y, por eso digo, si hubiera algunos recursos más, esas situaciones no demorarían mucho tiempo.

¿Se puede asegurar que no hay casos graves desatendidos por este motivo?

Mire... Sé del esfuerzo. La intención es esa, de atender las situaciones de urgencia.

¿Qué dice sobre la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que no hayan tenido un juicio oral en cinco años?

Bueno, han tenido resultados por acuerdos abreviados. Nosotros aspiramos a que esos resultados también se obtengan por juicios orales y públicos. No hay que dejar de visualizar que son investigaciones muy complejas, muy difíciles a veces. Pero está la intención manifiesta de que se logre, en aquellos casos que así lo lo ameriten, que se utilice la vía del proceso oral y público. Me consta que los fiscales están analizando esas posibilidades. Es un debe que se espera con el pasaje del tiempo ir corrigiendo en todas las áreas.

Foto: Leonardo Carreño.

Mirando en retrospectiva el caso Astesiano, ¿hubiera tomado alguna decisión diferente a la que tomó o en algún momento diferente respecto de todas las situaciones que surgieron con Gabriela Fossati?

Nosotros cuando tomamos una decisión, en aciertos, en errores, la tomamos convencidos de que es lo que corresponde.

Le diría que no. No considero (que tomaría otra decisión diferente). Lo que me guía es defender la institución. Ni siquiera me excuso en el hecho de que diez veces la persona que usted nombra solicitó salir de esa investigación y bien, la investigación sigue, lo único que sigue con un marcado silencio.

¿Por qué eligió a Sabrina Flores para esa fiscalía?

Uno considera las capacidades o las tendencias en las investigaciones que tienen determinados fiscales. Cuando uno elige a alguien para que vaya (una fiscalía de) Violencia Doméstic, es porque tiene esa persona tiene una afinidad con con los temas que debe tratar. Lo mismo pasa en ese caso. Además se la rodeó de un equipo altamente especializado y capacitado y del cual me siento honrado de tener en la Fiscalía General, como la Unidad de Litigación, la Unidad de Análisis y Contexto, la de Cooperación Internacional y alguna figura más que se nombró en ese momento y que están a la orden de una fiscal para un caso concreto. Se la dotó de la misma forma que lo hicimos con Fossati. Lo que pasa, y respetamos siempre la independencia técnica, algunos fiscales consideran que son es autosuficientes en todas o en algunas de las situaciones y otros que reciben todo lo que tiene la Fiscalía General para aportar, para ayudar en el trabajo de los fiscales, no otra cosa.

Usted dijo que a Fossati le había dado todos los recursos que tenía a la mano.

Puesto a disposición.

¿Eran los suficientes como para llevar ese caso a juicio oral?

Bueno, eso es una apreciación que tiene que hacer la persona que tiene...

Usted ha tenido casos muy complejos también, entre ellos el caso Pluna.

Y he ido a juicio oral en aquellos casos que debía ir a juicio oral y he tenido casos antes y después (del nuevo Código del Proceso Penal) y bueno, son modalidades. Yo respeto las modalidades de todos. Yo he trabajado sin requerir de la institución...

¿A su juicio eran suficientes?

Sí... el esfuerzo, a veces y otras circunstancias... Yo he tenido, eso sí, siempre un equipo extraordinario de personas que me han ayudado en todo y que si no fuera por ellos no hubiera logrado los resultados. No me ufano (de ellos), pero digo que estoy tranquilo con mi conciencia de que el esfuerzo de mi equipo, el equipo que comandaba, nos permitió solicitar justicia para aquellos que violaron la ley. Nada más que eso.

¿Por qué no se ha tomado ni un día de licencia desde que asumió como fiscal adjunto de Corte hace más de dos años?

Por una razón muy sencilla. Yo soy un enamorado de la legalidad, de la institucionalidad, de respetar la Constitución.

En la última rendición de cuentas se incluyó un artículo que indicaba que a usted debía subrogarlo el fiscal penal más antiguo de Montevideo. ¿Usted entiende que ese método es inconstitucional?

Directamente, sí. Y lo pongo a consideración de cualquiera... Se habla del fiscal más antiguo... Yo digo el fiscal más atlético, la más linda, el más joven, el más antiguo, no hay ningún inconveniente, pero en los hechos subrogarme a mí hoy significa subrogar al fiscal de Corte (que debe ser designado con dos tercios de los votos de la Asamblea General). Yo soy un adjunto que está subrogando a un fiscal de Corte. Lo haré conforme a la ley y conforme a la Constitución, porque cuando me votaron como fiscal adjunto de Corte, el Senado lo hizo por unanimidad.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Por qué no interpuso un recurso de inconstitucionalidad?

Mire, yo tengo demasiado problema para enfocarme, todavía, (en eso) y además no estoy luchando por cuestiones personales. Acá yo lucho por la institución y si tengo que dejar esta lucha mañana, lo haré sin aspavientos, sin reproches, sin señalamientos de culpables. Lo que interesa es la sociedad y es la institucionalidad. Es lo único... De eso no me aparto.

Mi tema es muy pequeño y no creo que alguien se moleste en decir: "Tome licencia, no tome licencia". Es una decisión personal que considero irresponsable, pero a lo mejor estoy equivocado. Mientras pueda, cumplo con la ley, cumplo con la Constitución.

¿Cómo es su relación actual con Jorge Díaz?

No tengo contacto alguno. Tuvimos una relación de afecto personal, que la mantengo. Si me cruzo con el doctor Díaz lo saludo con afecto, como saludo a tantas personas.

(Que digan que soy instruido por Díaz) es de las pocas cosas que a veces me ofenden... Porque yo ya siento que he dado mucho a la institución y también he intentado dar a la sociedad, no sé si la recibe o no. (Los que dicen eso) me están faltando el respeto, no me conocen, no saben. Yo no soy un hombre que esté para ser mandados a ningún partido político y lo que tengo que decir se los he dicho frente a frente y con mucho respeto. Yo sé que no soy el candidato de nadie, y bueno, la vida es así. Pero soy la persona que la ley puso al frente de una institución.

El último en pedirle la renuncia fue el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, pero no fue el único que lo ha hecho abiertamente.

Son opiniones, respetables todas. Es un pedido. Lo único que diría es que lamento que no vengan... Yo creo que a esta altura merecería que si alguien considera (eso) que me lo diga (directamente), yo recibo a todo el mundo y seguiré recibiendo a todo el mundo y respetando a todo el mundo. No me van a encontrar en mí expresiones que sean agresivas.

¿Usted le consultó al presidente por este tipo de afirmaciones?

Yo he hablado con el presidente, pero siempre le digo lo mismo, las conversaciones que tengo con el Presidente son del dominio de él.

Más allá de la respuesta de él, ¿usted qué le transmitió? ¿Algo relacionado a este tema?

Y sí. En la vuelta siempre puede andar esos temas, pero yo tengo una relación muy institucional con el señor presidente, de mucho respeto.

Yo respeto todas las opiniones, pero a veces endilgan cosas de las que no tenemos la menor culpa.

¿Habla de las filtraciones?

La ley promulgada por el Parlamento de la República establece que los fiscales deben poner en conocimiento (de la carpeta fiscal) a las defensas.

¿Van a proponer algún cambio normativo respecto de eso?

Sé que se está estudiando en el Parlamento. Nosotros no lo vamos proponer...

Es la lucha: somos transparentes o no. Reservamos todo o ponemos en conocimiento todo. Lo que me llama la atención es que tienen acceso varias personas, y yo no estoy acusando a nadie, pero si somos nosotros, tenemos ejemplos de que fueron separados del cargo, sometidos a la Justicia. No nos duelen prendas en eso. Lo que me extraña, me causa hasta desazón y algún pico de tristeza, es cómo personas acusan a la Fiscalía cuando lo que menos necesitan los fiscales es que se filtren lo que están investigando.

Hay juristas y representantes del sistema político que creen que se debería derogar el delito de abuso de funciones por no ser lo suficientemente claro ¿Qué opina usted?

Considero que no. Todo lo que sea un freno a la actuación de los funcionarios públicos, a mi actuación, me pongo en ese lugar, me parece bien. La norma tiene claridad. Hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. Creo en el Estado de Derecho y lo defiendo a capa y espada. Las garantías están para todos y a mí me parece que es una buena cosa que tengamos disposiciones como esa.