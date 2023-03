Juan Gómez habló de la interna de Fiscalía: fiscales "no deberían tener opiniones políticas"

El fiscal de Corte, Juan Gómez, negó que existan dos bandos dentro de la Fiscalía General de la Nación, y aseguró que hay "un enorme bando de gente que trabaja con dedicación y ahínco por la población".

"No hay dos bandos, hay gente que trabaja, que puede tener su opinión y no debería tener opiniones políticas porque estamos para trabajar para la sociedad, no estamos en función de intereses partidarios", aseguró Gómez en una rueda de prensa realizada este jueves, consignada por Subrayado (Canal 10).

En la interna de Fiscalía existen grupos de fiscales que se identifica con la gestión de Jorge Díaz y otros que han sido detractores del exfiscal de Corte.

Las diferencias internas se expusieron luego de que Gómez desplazara a la fiscal Gabriela Fossati de la investigación contra el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, luego de que esta mantuviera una fuerte discusión con el fiscal Fernando Romano.

Sin embargo, el fiscal de Corte indicó que no pertenece "a ninguno de los que se señala que existen". "Yo no advierto, salvo alguna situación especial, la existencia de esos bandos que mencionan", remarcó.

A Gómez le gustaría que las personas "miraran y analizaran todo el país" para que vean que "si se puede hablar de bandos", en Fiscalía "hay un enorme bando de gente que trabaja con dedicación y ahínco por la población".

El fiscal de Corte también respondió a la idea de algunos legisladores de la coalición de instalar un triunvirato para comandar la Fiscalía, en medio de críticas a su dirección del organismo. "Si analizan la gestión de la Fiscalía de Corte del último año y medio, lejos de hablar de falta de conducción, se darán cuenta de que están por lo menos con una visión parcial de las cosas", afirmó el jerarca.

Además, para Gómez la Fiscalía General "no es una institución ni ahora ni mañana que pueda estar dependiendo de partidos políticos".