Gran Hermano: ¿Peligra la participación de Lisandro?

Luego de que Nicolás salvara a Bautista y mandara a placa a Virginia, los nominados de esta semana son: Isabel, Juliana, Agostina, Lisandro, Joel y Virginia. El joven de Lomas de Zamora analizó la casa más famosa del país, intentando descifrar qué sucede en el "afuera".

"Necesito saber qué realmente es lo que opina la gente, boludo. O sea, si la gente realmente avala todo esto, prefiero irme del programa, prefiero no estar. O sea literal, prefiero estar afuera con mi novia, con mi perra, con mis amigos, con mi familia, o sea los espero afuera para comer un asado y salir de joda, boludo", expresó Licha a "los Bro", grupo conformado por Nicolás, Martín, Bautista y él.

Lisandro continuó descargandose, perdido: "Pero si la gente realmente prefiere que me vaya yo y apoya... porque a ver, acá, la gente va a votar lo que quiera votar, eso está claro. La unica persona que va a pedir así a camara que voten a 'Lisandro', lo que sea, va a ser Juliana. No creo que mueva la aguja pero si así lo hace, me termino yendo por eso... Prefiero irme de un programa que apoya eso."

"Yo entiendo, en un montón de cosas, es súper divertida, no le voy a sacar mérito y es súper talentosa, en un montón de cosas eh... porque es... a ver, canta, baila, es graciosa, es todo. No justifica todo el resto", dijo refiriéndose a Furia y al contenido que genera, "Entonces si la gente decide hacer ojo ciego, si apoyar y votar y me termino yendo por eso, perfecto, prefiero estar afuera", expresó desilusionado.

Disconforme con la situación, Lisandro Navarro confesó: "Prefiero estar afuera de un programa que avala eso. O sea, yo lo hablé con Gran Hermano el otro día y le digo "¿Cuál es el límite?", que una persona venga a putearme acá a esta altura ¿cuál es el límite? ¿que yo reaccione? yo no voy a reaccionar, no lo voy a hacer nunca. Que le grite "gordo forro" a Manzana y que le diga que le va a matar al perro, ¿cuál es el límite de vuelta? entonces... Y no es la primera, se peleó con Agostina, se peleó con Manzana, la otra vez le dijo cualquier cantidad de barbaridades, a Sabrina lo mismo...".