Gremio de Conaprole paró actividades en Villa Rodríguez por “licencia compulsiva” y la FTIL dio un ultimátum por Consejo de Salarios

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) paró sus actividades este lunes en la planta N° 8 de Conaprole en Villa Rodríguez. El gremio denuncia que la empresa quiso implementar una “licencia compulsiva” y aseguró que los trabajadores serían “quitados del sistema” para que no pudieran marcar asistencia en caso de ir a la planta.

Según explicó a El Observador Luis Goichea, secretario general de AOEC, Conaprole le anunció a los trabajadores de esa planta que el sector UHT (leche larga vida) detendría las actividades por 15 días por mantenimiento. De 30 trabajadores, 22 aceptaron tomar la licencia y otros 12 no, y la empresa aseguró que esos serían reubicados, contó. En tanto, el pasado jueves la cooperativa láctea les comunicó que todos serían enviados de licencia de forma obligatoria a partir de este lunes.

Los obreros denuncian que, sin mediar su la aceptación, la empresa depositó en las cuentas bancarias de los trabajadores el salario vacacional. Eso causó malestar en el gremio que decidió parar y trabajar a reglamento, pero asegurando que no habrá pérdidas de materia prima ni demoras en el abasto.

“Procedimiento oscuro y cuasi extorsivo”

El sindicato expresó en un comunicado que esta medida “es violatoria de las leyes, convenios y reglamentos vigentes”, ya que tienen acuerdos con la empresa que expresan que los trabajadores pueden decidir si fraccionar o no su licencia. "Otros años cuando se hizo la parada de este sector siempre se acordó quienes iban a ir de licencia, quiénes no porque tenían otras opciones y en esos casos fueron reubicados en otras áreas, este año, Conaprole tomó una medida sorpresivamente", dijo Goichea.

Este lunes los trabajadores se reunirán con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para pedir una solución.

Los trabajadores sostienen que por ley la licencia se debe acordar con tiempo con los trabajadores y se debe usufructuar de manera “entera”, pero, según dicen, el planteo de Conaprole pretende “fraccionarla”. “Los trabajadores tienen sus propios programas familiares", cuestionó Goichea.

Desde el gremio resaltaron que la medida tomada por la empresa se instrumentó “mediante un procedimiento oscuro, lúgubre, de tono cuasi extorsivo”

Posible paro en toda la industria

Por otro lado, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), se reunió este lunes en plenario para decidir qué medidas tomará a nivel de toda la industria si la Cámara de la Industria Láctea (CILU) no retoma los Consejos de Salarios de los que se retiró el pasado 3 de febrero, tras, según denuncian los trabajadores, el pedido de Conaprole.

La gremial analiza mantener las tareas a reglamento en toda la industria y extenderlas hasta por 8 horas por sector hasta el 4 de marzo, y no descarta realizar paros de 24 horas.

"Si la situación continúa puede haber posibles cortes de las exportaciones. No entendemos cómo la CILU se deja imponer por Conaprole por un sector compleja en un sector de esa empresa. Hace un tiempo que están tomando esta actitud y no la toleramos más. Si tenemos dificultades en otras empresas esto no ocurre, solo con Conaprole que lo ha tomado como práctica y es impensado. Presiona porque es la empresa más poderosa", aseguró Goichea.