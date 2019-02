Pence: impedir ingreso de ayuda humanitaria fue "el acto desesperado de un tirano"

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino del país, dijo este lunes en Bogotá que "ser permisivo" con "la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace con el poder "sería una amenaza para la democracia en toda América".



Guaidó habló en estos términos luego de participar en una reunión del Grupo de Lima y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la que analizaron cómo seguir adelante con la situación que atraviesa el país.

Tras la fallida operación con la que pretendía pasar asistencia donada por Estados Unidos y sus aliados para paliar la peor crisis en la historia moderna de Venezuela, Guaidó pidió a la comunidad internacional dejar "abiertas todas las opciones para lograr la liberación".

Y este domingo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtió que los días de Maduro "están contados".

Por su parte, Pence aseguró a Guaidó que cuenta con el absoluto respaldo del gobernante Donald Trump.

"A usted, presidente Guaidó, un muy simple mensaje del presidente Trump: estamos con usted 100%", dijo Pence.



"Lo que hemos visto en los últimos días no fue un movimiento audaz de un líder triunfante, fue el acto desesperado de un tirano que se aferra al poder mediante la tiranía y la intimidación", agregó Pence.



La guerra y la paz

"No estamos en un dilema entre guerra y paz (...) Todos queremos la paz. No la paz de los cementerios. La paz tampoco es la ausencia de conflicto, cuando masacran a poblaciones aborígenes e indígenas", dijo Guaidó. Agregó que chavismo "piensa que bloquear la ayuda humanitaria fue un logro" y que cree que "normalizando la crisis" el régimen "podrá resistir".



"Es importante dejar saber que los argumentos no son solo la preocupación por la democracia, porque no la hay en Venezuela. Es actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los Derechos Humanos", aseveró.

EFE y AFP