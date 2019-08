Guardias que debían vigilar a Epstein se durmieron y falsificaron documentos

Los dos guardias de seguridad de la cárcel de Nueva York que estaban encargados de vigilar la celda del millonario Jeffrey Epstein, fallecido en un aparente suicidio el sábado, se durmieron y falsificaron el registro para encubrir su error, según publica este miércoles The New York Times. El hecho constituye una nueva irregularidad en las condiciones de encierro del preso, ya que por su riesgo de auto eliminación debía ser visitado por guardias cada media hora.

Los datos se conocieron este lunes luego que el fiscal general de EEUU, William P. Barr, criticara duramente el manejo de la cárcel en Manhattan donde el millonario se encontraba recluido. "Estamos descubriendo muchas irregularidades en la cárcel que son muy preocupantes", sostuvo el abogado. Ademas, afirmó que está determinado en "llegar al fondo de esto". The New York Times cita a varios agentes policiales y funcionarios de prisión conocedores del caso.

Epstein, de 66 años y acusado de crear una red de tráfico sexual de menores hace una década en sus mansiones de Nueva York y Florida, debía recibir visitas cada 30 minutos y, de acuerdo al New York Times, eso es lo que indicaron falsamente que habían hecho los dos guardias en el registro de la unidad del penal donde se alojaba.

No obstante, tres funcionarios dijeron al medio que los guardias habían estado durmiendo "en parte, o todas" las tres horas previas al suceso, por lo que si se confirma que falsificaron las entradas del registro podrían enfrentarse a un delito federal. Debido al escaso personal de la prisión solo una de las dos personas que trabajó esa noche se dedicaba regularmente como guardia de cárcel, y no se especificó a que se dedicaba normalmente la otra persona.

La muerte de Epstein en prisión está siendo investigada tanto por el FBI como por el Departamento de Justicia, pero Barr, ya adelantó que hubo "irregularidades" en la cárcel y que habrá "rendición de cuentas". Según medios de comunicación locales, que citan fuentes cercanas al caso, los abogados de Epstein solicitaron a finales del mes pasado a las autoridades de prisiones que retiraran a su cliente del programa para la prevención del suicidio.

La defensa hizo esta petición tras mantener reuniones de hasta doce horas diarias con el acusado, después de un supuesto intento de suicidio el pasado 23 de julio, y se le impuso un estatus especial por el que debía recibir visitas y estar acompañado en su celda. No obstante, el compañero de celda de Epstein no estaba, ya que había sido transferido recientemente, lo que supone una infracción del protocolo del penal.

AFP

La muerte repentina y en extrañas circunstancias del magnate ha hecho que circulen numerosas teorías conspiratorias sobre su fallecimiento debido a los personajes con los que se relacionaba el millonario, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001); el príncipe Andrés, duque de York; o el actual mandatario, Donald Trump.

El juicio continua

Jennifer Araoz, de 32 años, afirmó este miércoles que Epstein la agredió sexualmente varias veces cuando tenía 14 y 15 años. La demandante reclama una indemnización a sus herederos ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, así como a su amiga y presunta cómplice, Ghislaine Maxwell, y a otras tres mujeres cuya identidad no se ha revelado.

Araoz es una de las primeras supuestas víctimas conocidas de Epsteinque recurre a una ley neoyorquina que entró en vigor este miércoles. La norma, adoptada a raíz de varios escándalos de pederastia en la Iglesia, da un año a las víctimas de delitos sexuales para presentar una demanda civil, sea cual sea la fecha en que se cometieron las agresiones denunciadas.

"Epstein fue hallado muerto, aparentemente por un suicidio, en su celda la semana pasada. El hecho de que no tenga que responder personalmente ante los tribunales me enoja, pero mi búsqueda de justicia apenas ha empezado", escribió Araoz en un editorial publicado en el New York Times.

Con información de EFE y AFP.