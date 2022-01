Guille Varela y su no convocatoria a la selección: "No estoy vacunado y no sabía que se exigía la vacuna”

El lateral Guillermo Varela, que entrenó días atrás en el Complejo Celeste bajo las órdenes de Diego Alonso, antes de que hiciera la convocatoria oficial para los partidos de Eliminatorias, reconoció que no fue citado debido a que no tiene las vacunas contra el covid-19.

"Yo no estaba vacunado y no sabía que se exigía la vacuna”, dijo el lateral de Dínamo de Moscú a 100% Deporte de radio Sport 890.

“Tuve covid un mes antes de ir a Uruguay, mala información… Mi caso no se hizo oficial en el club para que pudiera volver a jugar lo antes posible. Y con ese certificado, si fuera oficial, hubiera podido viajar, pero me negaron la entrada a Paraguay sin poder justificarlo", agregó.

El lateral señaló que en las recientes charlas y entrenamientos con Alonso habló de “todos los temas, menos la parte de vacunas”.

Guillermo Varela en la selección

“Una semana antes me piden las vacunas para presentarlas en Paraguay y les digo: ‘pah, yo vacunas no tengo’. Ahí se empezó a hacer toda la gestión, y el último día que iba a viajar, ya venía quedando atrasada la llamada con Alonso y me dicen: ‘se complico’. No había chance de ingresar a Paraguay. Y tampoco de estar contra Venezuela porque tenía que hacer una semana de cuarentena al llegar a Uruguay”, explicó.

Varela señaló que fue “un baldazo de agua fría” porque “tenía la cabeza de ir a Uruguay” y la “ilusión de estar en estos dos partidos muy importantes”. “No puedo hacer nada más que aprender, estoy por darme la primer dosis porque en marzo hay otra fecha (de Eliminatorias) y se puede dar otra convocatoria”.

El futbolista, que fue mundialista en Rusia 2018, reconoció que en su club no exigían la vacuna, que él no se quería dar la vacuna rusa y tenía planificado darse la Pfizer en las vacaciones en Uruguay.

@FCKobenhavn Guillermo Varela en Dinamo

“Pero justo me agarré covid un mes antes y me recomendaron que esperara tres a seis meses para vacunarme", señaló desde Turquía, donde realiza la pretemporada con su equipo.

Tenía planificado darse una o dos dosis en las vacaciones en Uruguay, pero por su reciente caso de covid-19 no pudo hacerlo.

Desde la selección entendieron que con el certificado oficial de que había tenido coronavirus podía estar a disposición, pero Dinamo no lo hizo oficial para tenerlo antes en la cancha.

El lateral contó cómo fue el contacto con Alonso. “Cuando me llamó Diego vuelve toda la ilusión, como la primera vez”, señaló. Hablaron de su situación y de su plan de entrenamiento, y el DT lo autorizó a que comenzara a entrenar en el Complejo junto al primer grupo de jugadores que lo hizo en la primera semana de enero mientras estaban de vacaciones: Diego Godín, Martín Cáceres, Sebastián Sosa y Giorgian De Arrascaeta, todos finalmente convocados para esta doble fecha ante Paraguay y Venezuela.

@FutbolPlayaAUF

Varela con Laxalt y Matías Pérez en Rusia

“La chance era divina”, agregó. “Ahora uno se prepara para marzo y todavía falta para el Mundial”.

Sobre su situación por las vacunas, agregó: “Mi familia no lo podía creer”. “Mi padre me dijo: ‘Yo te dije, te tenías que haber vacunado con la rusa. Mirá ahora boludo, te perdiste la chance’”, agregó el lateral, quien reconoció que “tenía un poco de miedo” de darse la vacuna rusa al no tener suficiente información.