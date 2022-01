Suárez quiere demostrar que está vigente y habló de las "picardías" del profe Ortega

Luis Suárez brindó una conferencia de prensa virtual el martes luego del entrenamiento de la selección uruguaya en el Complejo Celeste. El delantero habló de las ganas que tiene de jugar su cuarto Mundial (participó en 2010, 2014 y 2018), de la responsabilidad de los jugadores en la actual campaña de la selección y de la incorporación del preparador físico Óscar Ortega, a quien conoce de Atlético de Madrid.

"Todo el mundo sabe y conoce lo que es el profe Ortega, la trayectoria que tiene en el Atlético Madrid, una trayectoria muy larga en el fútbol argentino también que lo hizo llegar a España y consagrarse. Le surgió una posibilidad de la que se tiene que sentir muy orgulloso de aportar su granito y ayudar a la selección, conoce mucho los conceptos del jugador europeo, tiene sus beneficios. Después que terminó el último partido del Atlético empezamos a hablar de pequeñas cosas de la selección y yo en tono de broma le dije que no se preocupe que le íbamos a dar una buena bienvenida", expresó Suárez.

Más adelante agregó: "El profe tiene sus picardías, es muy bicho en ese sentido, le gusta picar al jugador de fútbol para que salga motivado a la cancha y eso el jugador lo necesita a veces, porque está relajado y lo necesita y él tiene ese plus que al grupo le va a venir bien".

Leandro Cabrera y Luis Suárez en el entrenamiento

Sobre su momento personal, el goleador histórico de la selección indicó: "Uno va teniendo etapas, rachas, pero lo que me deja tranquilo es que el jugador de fútbol con la continuidad va rindiendo mejor; si no la tiene a veces es difícil sentirte mejor físicamente. Por suerte voy mejorando mucho en mis aspectos físicos, sin molestias ninguna y me va dejando competir tranquilo que a veces me costaba. A nivel personal de goles se habla mucho de eso, pero de los 10 u 11 partidos (sin convertir), en seis salía a los 55 minutos y en los otros entraba 20 minutos y a veces con ese tiempo no es suficiente para rendir. Venir a la selección te cambia el chip, la dinámica y te cambia la posibilidad que tenemos ahora que estamos en un momento difícil pero llegó el momento de competir y hacer algo que no se hizo nunca en la Eliminatoria, que es ganar tres partidos seguidos para llegar al Mundial".

También dijo que cuando el jugador llega a la selección, "no importa" cuantos minutos tiene jugados, sino las "ganas de competir y las ganas de vivir". "Lo importante es sentir lo que sentís por esta camiseta y seguir demostrando que uno está vigente, que uno quiere seguir compitiendo y tiene el deseo y la ambición de llegar al Mundial. Tuve la suerte de jugar tres mundiales y ahora con 35 años sigo con el mismo deseo de jugar mi cuarto Mundial".

Suárez esquivando conitos en el Complejo Celeste

Con respecto a la campaña de Uruguay, que lo encuentra en el séptimo lugar de la tabla y complicado para clasificar, Suárez manifestó: "Es un momento donde hay que asumir la responsabilidad, que por nosotros mismos estamos en esta situación, que no tuvimos a la altura en los partidos anteriores y depende de nosotros sacar esto adelante. Podemos tener un entrenador u otro, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos pide el entrenador adentro de la cancha y ahora no hay que buscar más excusas y depende exclusivamente de la actitud, las ganas, la ambición y el compromiso que tengamos de querer llegar al Mundial de Catar".

La selección viaja este miércoles a Asunción para jugar el jueves a la hora 20 contra la selección de Paraguay en el estadio La Nueva Olla por la fecha 15 de las Eliminatorias.