Guillermo Almada es el candidato a DT de Nacional de Daniel Majic

La lista Identidad Nacional 1405 que encabeza Daniel Majic para las elecciones del Club Nacional de Football tiene a Guillermo Almada como su candidato a entrenador en caso de ganar los comicios del 11 de diciembre.

Así lo confirmó Álvaro Currais, integrante de la lista, este martes. "Si Daniel Majic es presidente, el entrenador de Nacional será Guillermo Almada", dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

Diego Battiste

Majic y su agrupación

Currais también señaló que habló con Pablo Rivero, representante del director técnico que este lunes se desvinculó de Santos Laguna de México, y señaló que si gana su lista u otra, el entrenador estaría dispuesto a llegar al club porque su intención es trabajar en Uruguay “y se podría llegar a un acuerdo”.

Twitter @ClubSantos

Guillermo Almada en Santos

Almada también ha estado en la lista de nombres que aparecieron como candidatos a reemplazar a Óscar Tabárez en la selección uruguaya.

Como gerente deportivo, la lista de Majic quiere a Daniel Enriquez, quien hoy está en Danubio, y a Pablo Fuentes como secretario técnico.

Además, van por el regreso del exfutbolista argentino Ángel “Matute” Morales, quien jugó en el club entre 2008 y 2010, para que sea el coordinador de formativas del club.

Matute Morales

“Queremos darle otro matiz al fútbol de Nacional, queremos un fútbol de propuesta y no de respuesta, queremos un fútbol que venda jugadores a Europa”, dijo Currais. “Cambiamos la matriz del no se puede, del vamos a esperar, de la táctica murciélago, de nos colgamos de los palos… No, nosotros somos un club grande, que tiene historia, tiene que proponer y someter al rival con el estilo de juego propio”, agregó.

“Apuntamos a eso y creemos que es la amanera que Nacional tiene para crecer económicamente con la venta de jugadores”, señaló.

Diego Battiste

Lucas Di Yorio

Currais también indicó que consultó a Pablo Rivero por Lucas Di Yorio, el delantero argentino que es figura en Cerro Largo FC y que podría ser uno de los fichajes tricolores para el próximo año.