Giuria presentó su equipo deportivo con Gutiérrez, Giarruso y Cacho Blanco

“Ganar en todo”, la Lista 12 para la elecciones del Club Nacional de Football que encabeza Raúl Giuria, anunció este lunes cuál será su equipo deportivo en caso de ganar los comicios del próximo 11 de diciembre.

El sector confirmó que en caso de ser el más votado tendrá al bicampeón uruguayo con los tricolores, Álvaro Gutiérrez, como su entrenador, en el que sería su tercer ciclo en el club.

Además, también volvería el preparador físico del Guti, Marcelo Giarruso, a trabajar junto al DT al frente del primer equipo.

Giuria ya había manifestado su afinidad por el Guti y también que si es electo presidente, el profe Giarruso iba a retornar a Los Céspedes.

El agradecimiento al profe Marcelo Giarruso que nos acompañó en la reunión con socios en la ciudad de Maldonado. @GanarEnTodo pic.twitter.com/NLhS9kFwqb — Raul Giuria Barbot #12197 (@nonogiuria) November 17, 2021

En abril de este año el DT y su PF tuvieron un desencuentro con el actual presidente José Decurnex. Hubo una reunión para acercar al cuerpo técnico al primer equipo para la actual temporada, pero no hubo avances.

"Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir", dijo el Guti tras aquella reunión y tras declaraciones de Alejandro Balbi.

Camilo dos Santos

El Guti en Los Céspedes

El vice tricolor había expresado: "El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B".

Luego, el club designó a Alejandro Cappuccio como entrenador.

En el segundo semestre de este año, Gutiérrez dirigió a Olimpia de Paraguay pero tuvo un corto período de cinco partidos en 31 días debido a los problemas económicos del club y los problemas por la falta de pagos al plantel.

Cacho Blanco, gerente deportivo

Ganar en Todo también anunció que Juan Carlos “Cacho” Blanco será el gerente deportivo del club en caso de ser la lista más votadas.

En la campaña Giuria manifestó que no es partidario de un manager deportivo, cargo que en la actual administración desempeña Iván Alonso, quien dejará ese puesto a fin de año, y señaló que es partidario de un gerente deportivo tradicional.

Camilo dos Santos

Cacho Blanco

Para eso pensó en Cacho Blanco, una leyenda de Nacional, campeón dos veces de la Copa Libertadores y de la Intercontinental, quien actualmente es un funcionario contratado del club y trabaja junto al área deportiva, y que ha sido entrenador interino y asistente técnico del primer equipo, como lo fue recientemente cuando Jorge Giordano estuvo al frente del plantel principal.