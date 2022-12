Guillermo Almada suena como DT de Ecuador y recibió un premio en Tacuarembó

El entrenador Guillermo Almada recibió el premio Carlos Gardel de Oro en Tacuarembó, en distinción a su trayectoria como futbolista y ahora como entrenador.

Almada se retiró como jugador en el club Tacuarembó y comenzó en 2008 su carrera de técnico en la Tercera división del mismo equipo.

El club Pachuca, donde dirige actualmente el uruguayo y fue campeón del Apertura 2022, le dedicó un video en el que destaca: "Con la misma pasión e intensidad con la que se disfruta un buen tango, así nos haces vivir el fútbol. ¡Sos Gardel!".

Asimismo repasa declaraciones de Almada: "Quizá por uno ser tan pasional que la gente se siente identificada. Nuestro trabajo va volcado a ello para tratar de darle satisfacciones a la gente. Soy muy feliz alrededor del fútbol", expresó.

🎖 | Por la pasión e intensidad con la que nos representas:



El Profe Guillermo Almada ha recibido el Premio Carlos Gardel en Tacuarembó 🇺🇾 #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/ehbiaTrKLN — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) December 13, 2022

Almada, que tuvo un exitoso paso por el Barcelona de Ecuador (campeón ecuatoriano en 2016 y semifinalista de la Copa Libertadores 2017), es uno de los candidatos actuales para dirigir la selección de ese país.

También su nombre suena para conducir a la selección mexicana, aunque él días atrás declaró: ‘’Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’’, dijo en el programa Las Voces del Fútbol.