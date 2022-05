"Hasta que el cuerpo y la gente aguanten": el mensaje de Alberto Kesman por su 45° aniversario en la pantalla de Canal 12

El periodista deportivo Alberto Kesman está de festejos. Este jueves, Kesman está celebrando sus 45 años en la pantalla de Telemundo, el informativo de Canal 12. Según especificó el relator, el noticiero lo tiene vinculado a la información deportiva desde el 5 de mayo de 1977.

"Hoy hace 45 años comencé en Telemundo de Teledoce, el 5/5/1977. Me parece mentira ser el funcionario más veterano del canal", escribió Kesman en su cuenta de Twitter.

"Hasta que el cuerpo y la gente aguante! Porque 'con la gente todo, sin la gente nada'!! Ustedes son el motor de mi trabajo y a ustedes me debo❤️❤️Gracias!!" publicó el periodista en el mensaje por su aniversario.

Hoy hace 45 años comencé en @TelemundoUY de @teledoce 5/5/1977. Me parece mentira ser el funcionario más veterano del Canal.

Hasta q el cuerpo y la gente aguante,!Porque “Con la gente todo, sin la gente nada” !!Uds son el motor de mi trabajo y a Uds me debo❤️❤️Gracias!! — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) May 5, 2022

Actualmente Kesman conduce el programa La oral deportiva en radio Universal, en donde también lidera las transmisiones del fútbol uruguayo, un rol que encabeza desde hace 50 años. Por otro lado, además de su rol en el noticiero en Canal 12 también forma parte de Polideportivo, el programa dominical que encabezó durante décadas y que volvió en 2020.

En una entrevista de ese año con El Observador, el periodista había adelantado algo de lo que deja entender en su mensaje del jueves: "Hace 50 y pico de años que estoy trabajando. Si me siento bien y me siento cómodo voy a seguir haciéndolo. Y si la gente me ayuda y me quiere, ese va a ser el respaldo de mi trabajo. Y cuando no me quieran, me voy solito".