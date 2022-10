Hay 30 millones de kilos de lana sin vender y Central Lanera dejará de comprar lotes gruesos

El sobrestock de lanas preocupa a los ovejeros uruguayos. Se estima que en los galpones hay 30 millones de kilos de lana sin vender, de dos o tres zafras, informó a El Observador el presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU), Mariano Rodríguez, y a ese escenario se sumó una nueva inquietud: Central Lanera Uruguaya (CLU) no comprará lotes mayores a 21 micras (las lanas más gruesas).

En un comunicado interno para las cooperativas socias de CLU, al que accedió El Observador, la cooperativa informó que se cerraron las inscripciones para los lotes de 21 micras o más por la difícil situación en la que está el mercado, sin demanda.

Rodríguez dijo que la situación “es preocupante” teniendo en cuenta la cantidad de lana estoqueada. Si bien las lanas mayores a 21 micras se comercializan de forma particular, la CLU trabaja con pequeños ovejeros que producen lanas de ese micronaje o más, “y se ve que está dispuesta a perderlos”, dijo Rodríguez. Y agregó: “Si están llenos de lana, no sé por qué no dejan de comprar en todas las finuras, debe ser una decisión comercial”.

Las lanas de ese micronaje y mayor, también conocidas como lanas cruzas corresponden al 70% de la producción uruguaya.

La palabra del presidente

Diego Saavedra, presidente de la CLU, indicó a El Observador que normalmente la cooperativa cierra las inscripciones en setiembre, aunque este año ampliaron el plazo porque cerraron la zafra más tarde (normalmente termina en mayo y esta vez en setiembre). “El mercado está muy, muy difícil, sobre todo para las lanas cruzas, por eso tomamos la decisión”, explicó.

Según indicó, las señales del mercado lanero internacional no son auspiciosas para el corto plazo, y esa fue una decisión coyuntural, por un mercado “muy trancado”, agregó.

En el comunicado compartido con los socios, se destacó sobre la decisión que “la situación del mercado nos obliga a tomarla”.

“Tenemos stocks de lanas cruza sin vender y no podemos seguir peinando para stock indefinidamente sin tremer una colocación clara”, destacaron.

El principal mercado de esas lanas es China, que, “hace tres años y medio que no compra tops de lana de esos tipos”; con dificultades para la colocación, ese tipo de lanas uruguayas se han vendido en Europa, Egipto y Turquía, explicó Savedra.

Por otro lado, explicó que los valores “han bajado muchísimo, y aún a esos valores no es posible colocar”.

Las lanas Corriedale de 28 micras tienen una referencia de US$ 1 por kilo base sucia, aunque se reciben ofertas por valores inferiores, que los vendedores no convalidad, destaca en un informe de Blasina y Asociados para El Observador. Los negocios que tienen más dificultad son los de las lanas medias y gruesas. En el caso de las lanas Corriedale de 25 micras no se encuentra demanda.

Las únicas inscripciones que aceptará la CLU de lotes de lana por encima de 21 micras serán los casos que hayan quedado con saldo deudor en la zafra 21/22. Por otro lado, lo que ya está inscripto se respetará, y la Central cumplirá con la carga.