A los escopetazos con perros chatos de gordos y ociosos que les matan las ovejas

A Daniel Mozzo no le hace gracia andar matando perros, pero a veces es lo que debe hacer para solucionar un drama: el ataque de perros a la majada que cuida.

No lleva la cuenta, pero asegura que ya mató al menos a cinco o seis, en todos los casos cuando los sorprendió dentro del campo donde trabaja hiriendo o matando ovejas.

Daniel es el encargado de un campo ganadero ubicado en Canelones, cerca de San Bautista. Allí su patrón desarrolla una actividad agrícola y ganadera, cultivando soja y con producción de vacunos y lanares.

“Varias veces tuve que salir corriendo a agarrar la escopeta para perseguir a los perros, a algunos los pude encontrar y matar, otros se me escaparon”, contó.

Se trata, explicó, de perros que en su mayoría son de vecinos, algunos que están atados pero los sueltan y otros que nunca estuvieron atados, "ni saben lo que es un collar", dijo a El Observador.

Ataque de perros a ovinos.

Precisó, ante una consulta, que no son perros hambrientos: “Son perros que están chatos de gordos, que atacan porque están ociosos, es igualito que esos gurises que están en la ciudad formando banditas y sin hacer nada, por eso esos perros lastiman a varias ovejas, porque el perro que mata por hambre te mata una oveja y come”.

Daniel lamentó que los vecinos “tengan perros por tener, uno pasa por las casas y tienen tres o cuatro perros, tienen cinco o seis, no sirve de nada tener tantos, porque vigilar la casa te la vigila un buen perro, o dos, ¿para qué tener tantos en una casa? Esos perros están ociosos y salen a matar por diversión, salen a perseguir una liebre, se les cruza un lote de ovejas y te hacen un destrozo”.

Al otro día, lamentó, "salís a trabajar y está ahí el tendal de bichos lastimados o muertos, solo sabe lo que eso significa el que las pasó".

Además de señalar que no es un caso exclusivo en el campo donde trabaja, porque le ha pasado a otros e incluso a un vecino que dejó a las ovejas guardadas los perros le entraron a los corrales y le lastimaron y mataron varias, Daniel mencionó el balance del último ataque, que se produjo en la mañana de este lunes: cinco o seis mordidas, una que estaba tan mal que la tuvo que sacrificar para que no sufra tanto y un carnero que lo está tratando con antibióticos y duda que se pueda salvar.

Los mensajes de Daniel en el grupo de whatsapp

Buen día vecinos . disculpen la molestia y se que el grupo no es para esto pero quisiera si pueden disfundir .Hoy temprano nos visitó un perro que lo vimos haciendo destrozó y se nos escapó de adentro el campo.Por si alguien le llegó el perro lleno de sangre a las casas que por favor trate de hacer algo con el por qué ese perro ya se sebo y va a seguir haciendo daño .también a otro vecino de le tocó a el fue de adentro del corral de las casas .

Muchas gracias y si pueden disfundir.para que no siga pasando

Por favor son muy lindos los perro pero Agan algo para que no pase eso

Ataque de perros a ovinos.

Se ha transformado en una rutina que Daniel, con su celular, registre con fotos y videos los daños en la majada para enviarle eso al patrón, que de un momento para otro tiene un stock de ovejas que pierde varias piezas.

Al perro que hizo el último ataque “lo vi de lejos, no lo pude alcanzar, capaz se cebó y vuelve y lo voy a estar esperando; no sé si es el mismo perro de un ataque anterior, o si son dos perros esta vez”.

“No entiendo, hay gente que tiene varios perros y los tiene al pedo (sic), son ignorantes, vas y le decís lo que te pasó y te dicen que la culpa es tuya por no encerrar a las ovejas, cuando son los perros de ellos que se meten en el campo de uno”, dijo.

Además, “se ha vuelto difícil andar llevando animales de un lado para otro, te salen al cruce los perros de los vecinos, son como los dueños de la calle, uno termina discutiendo y teniendo lío y todo es porque no los tienen como los deben tener”.

Pobrecitos los perros? Pobrecitas las ovejas

Agregó, a modo de reflexión, que “hay gente que dice pobrecitos los perros que los matan, pero yo me pregunto, ¿por qué no dicen pobrecitas las ovejas, que también son animales y de los que no hacen nada malo a otros?”.

“Yo tengo varios perros, me ayudan con el trabajo, para mover los animales, son perros que me hacen caso y de noche quedan atados, salvo dos que son mimosas y duermen adentro de casa. Al perro si lo tienen bien, no pasan estas cosas”, expresó.

Ataque de perros a ovinos.