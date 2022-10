La lana subió 5,2% y quebró la tendencia bajista

El mercado australiano de lanas parece haber encontrado su piso. Subió 5,2% al cabo de las dos jornadas de remates de la semana, con una demanda sólida que pujó por una oferta mayor que la de la semana anterior. El que se dio fue el mayor aumento semanal de este año, con el que se quebró una tendencia a la baja desde junio.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 8,36 por kilo base limpia. En las últimas dos semanas se apreció 6,5% después de haber alcanzado un mínimo de 25 meses con US$ 7,85.

En la primera jornada fue más pronunciada la suba en las categorías de 26 y 28 micras, que aumentaron 6,2% y 7,4%.

El miércoles los incrementos fueron más notorios en las lanas más finas, particularmente en las de 18 micras.

Al cabo de las dos jornadas de remates, con ventas de entre 94% y 95% de los fardos ofertados, los incrementos fueron de entre 5% y 9% según las categorías.

El fortalecimiento del dólar australiano contribuyó a este aumento, aunque los operadores advierten un crecimiento orgánico de las cotizaciones debido al mayor interés de los compradores.

Mercado lanero local

A nivel local el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó una venta destacada de un lote Merino Australiano de 16.000 kilos de 17,2 micras a US$ 10 por kilo vellón. En lanas Corriedale de 28 micras la referencia sigue estando en US$ 1 por kilo base sucia, aunque se reciben ofertas por valores inferiores que no son convalidadas por la parte vendedora.

Entre los productores locales se agrava la preocupación por la escasa demanda y las cotizaciones por debajo de lo esperado para el amplio stock de lanas disponibles que se estima en más de 30 millones de kilos.

Los negocios por lanas medias y gruesas son los que están más trancados, aunque en lotes de categorías finas “tampoco se encuentran las puntas” señaló un operador, mientras que las lanas Corriedale de 25 micras no encuentran demanda.