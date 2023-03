Hazaña histórica de Los Teros seven: le ganaron a Fiji, potencia mundial

Los Teros seven consiguieron un épico triunfo este viernes, al ganarle a Fiji 17-14 en su segundo partido por el Grupo C del Seven de Vancouver, séptima etapa del Circuito Mundial de la especialidad.

Se trata de un triunfo impresionante, en su primer año como equipo fijo del Circuito ante uno de los grandes de la especialidad, campeón olímpico en 2014 y Mundial en 2022. El equipo uruguayo arrancó perdiendo 7-0 al minuto pero luego lo dio vuelta con tries de Lijtenstein, Arcos Pérez y Amaya. Los fijianos se acercaron en el final pero no les alcanzó. Los tres enfrentamientos entre ambos habían terminado con victorias por goleada de los fijianos. Además, en el primer partido del grupo los celestes habían caído 45-5 ante Gran Bretaña. Los dirigidos por Ivo Dugonjic volverán el sábado 17.20 ante Kenia, buscando la clasificación entre los ocho mejores del torneo. Para eso deben ganar y que Gran Bretaña derrote a Fiji. De esa manera, Los Teros sevens sumarían puntos clave en la tabla general, en la que hoy marchan en el puesto 11, lo que a falta de 4 torneos por el momento les permite salvarse del descenso. Del puesto 12 al 14 juegan una promoción ante el campeón del Circuito de ascenso (del que sólo se salva uno ya que el año que vienese achica de 15 a 12 el número de equipos), y el 15 desciende.