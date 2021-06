Heber dijo que insistirá para que se habiliten los allanamientos nocturnos

Luis Alberto Heber continua su recorrida para adentrarse en las funciones diarias del Ministerio del Interior, tras la sorpresiva muerte de Jorge Larrañaga. Este martes estuvo reunido con Jorge Díaz, fiscal de Corte, a quien visitó en la sede de la Fiscalía General de la Nación. Si bien trataron distintos temas, Heber destacó que a ambos les “preocupa” la aprobación del allanamiento nocturno.

El ministro recordó que el planteo se llevó a una instancia plebiscitaria -Vivir Sin Miedo, en 2019, liderada por Larrañaga- y no obtuvo los votos necesarios. Y dijo también que se discutió reiteradas veces en el Parlamento.

“Nosotros queremos insistir en esto, somos de los pocos países en el mundo que la policía, con orden del juez, en conocimiento del señor fiscal, con todas las garantías del caso, no puede ingresar en forma nocturna a lugares donde se vende droga y se delinque”, expresó.

El artículo constitucional que lo prohíbe vela por el derecho al hogar, pero Heber resaltó que “no es un hogar” donde se comete un delito. “Me propongo trabajar para ver si es factible encontrar una interpretación donde le dé más armas a la Policía, al fiscal y al señor juez para allanar en forma nocturna”, concluyó en ese sentido.

Durante la reunión trataron también la realidad carcelaria, en la que el ministro, dijo, aún se está adentrando. El fiscal Díaz señaló que Uruguay cuenta con “casi” 13.500 presos y el ministro recordó que el 80% de los reclusos están condenados, cuando en el "pasado, en el anterior régimen" era al revés: un 70% estaba sin condena.

"Hay más presos porque hay una mejor instrumentación de acción de la Policía y de la Fiscalía y del Poder Judicial", diagnosticó. "Espero que tanto la Policía como Fiscalía siga siendo igual de efectivo que este año. Si es así va a aumentar más la población carcelaria y si el problema ya es grave, se va a agravar", expresó Heber y apuntó que la superpoblación “es un problema producto del éxito”.

Díaz indicó que no se puede atribuir el aumento de la población carcelaria a la Ley de Urgente Consideración y adelantó que -debido a la feria judicial sanitaria- abril “es el primer mes que disminuye la cantidad de imputaciones”. “Seguramente el primer mes sin feria sanitaria habrá un aumento muy grande de las imputaciones porque los defensores públicos no estaban participando de las audiencias si no había detenidos”, pronosticó.

Heber también enfatizó en la necesidad de crear un plan “a mediano y largo plazo” para subsanar el problema, a pesar de que ahora la inmediatez de la situación “lleva a buscar solucionar”.

La solución debe construirse "rumbo a un plan ya preestablecido" para "rescatar la población joven que delinque por primera vez", dijo Heber. "Es justamente la población que podemos recuperar y reeducar”, explicó. A partir de ello, alagó el Plan Dignidad promovido por el ministro Larrañaga. "El trabajo no es castigo, educa", sostuvo.

El fiscal de Corte señaló la necesidad de mejorar la capacitación de los fiscales, sobre todo en materia criminalística. El jerarca desea extender este tipo de conocimientos a todo el país y también, en cooperación con la Policía, buscarán generar un contexto general conjunto que permita unificar casos.

La relación entre Díaz y Heber

Jorge Díaz transcurre su noveno año como fiscal de Corte y Luis Alberto Heber es legislador hace más de 30 años. El nacionalista participó en su designación como fiscal de Corte y procurador general de la Nación, compartieron el debate por el nuevo Código de Proceso Penal cuando Heber era miembro de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado y también sobre la creación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado.

Además debatieron en su momento por el estatuto de los fiscales y el actual ministro en su calidad de miembro Comisión de Asuntos Administrativos participó en el proceso de la instrumentación de los concursos para el ingreso y ascenso de los fiscales.

"Lo sabremos capitalizar en este nuevo escenario", dijo Díaz sobre su vínculo y afirmó que tiene intención de continuar una premisa que tenían con Larrañaga. "Las diferencias, si las tenemos, las discutiremos en privado y los éxitos seguramente los transmitiremos en público", sintetizó.