Hinchas de Peñarol volvieron a cruzarse con Ana Inés Martínez por una pregunta a Damiani en el velorio de José Fuentes

Varios hinchas de Peñarol criticaron a través de las redes sociales a la periodista de Punto Penal (Canal 10) Ana Inés Martínez por una pregunta sobre las elecciones en el club al expresidente Juan Pedro Damiani, en medio del velorio de José Fuentes, quien presidía a Nacional.

En una rueda de prensa realizada fuera de la sede de Nacional, donde se le rindió homenaje al mandamás tricolor, Damiani aclaró que no iba a "hablar de fútbol" en esa instancia, pero acto seguido Martínez le preguntó: "Sin embargo Edgar Welker dijo que no descartaba presentarse a las elecciones, ¿vos?".

"No es un momento, ni personal, ni el lugar para hablar. En los próximos días hablamos", fue la respuesta del expresidente de Peñarol.

La pregunta y la respuesta, que salieron en vivo en el programa Punto Penal, fueron subidas por la página partidaria de Twitter Mercado Manya (@mercadomanya), que criticó la consulta de la periodista.

"El egoísmo de esta periodista queriendo imponer y hablar siempre ella donde posteriormente le pregunta sobre las elecciones a Damiani cuando no es el lugar ni el momento. Un mínimo de tacto y respeto. Desubicada es poco", escribió la cuenta en un tuit con el video, en el que también arrobó a Martínez.

El egoismo de esta periodista queriendo imponer y hablar siempre ella donde posteriormente le pregunta sobre las elecciones a Damiani cuando no es el lugar ni el momento. Un mínimo de tacto y respeto. Desubicada es poco @AnaInesMartinez pic.twitter.com/gZGCN3fKXn — Mercado Manya (@mercadomanya) July 2, 2023

Varios hinchas de Peñarol comentaron la publicación con críticas a la periodista de Canal 10, algo que también compartieron algunos parciales de Nacional.

El pasado domingo 25 de junio Martínez anunció en una emisión de Punto Penal que había denunciado en Fiscalía a varios parciales de Peñarol por agresiones verbales y por redes sociales, luego de un partido entre ese club y Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera en el que parciales carboneros lanzaron varios proyectiles a los jugadores y a periodistas.

"Conmigo no se metan, ¿eh? Porque yo voy hasta las últimas consecuencias. Denuncio y tengo ya hinchas ya en la lista negra. No me canso de los procesos largos. Así que con la gente no se metan, con sus jugadores tampoco, tengan un poco de memoria. Eso no es ser hincha. Cómprense un problema digno. Una bolsa de boxeo, boxean en su casa. Un inflable. Lo putean al muñeco, no les va a pasar nada. Pero con la gente, no se metan. Eso no es ser hincha", dijo la reportera.