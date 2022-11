Hotel de Punta del Este invirtió US$ 22 millones de cara a la temporada de verano

Punta del Este se prepara para la temporada de verano, y los hoteles aprovechan los meses de primavera para lanzar las últimas inauguraciones con el objetivo de atraer más clientes a sus establecimientos. The Grand Hotel —propiedad de Collection Grand Hotel Lux, dueña de tres hoteles en la región— ya anunció dos lanzamientos que tendrán lugar en el mes de diciembre con la mira en la temporada de verano 2023.

Tras haber realizado la construcción de la primera etapa de la obra: hotel de 118 habitaciones por un valor aproximado de US$ 42 millones, la empresa a cargo de the grand hotel vuelve a apostar por el negocio con una segunda etapa de desarrollo con una inversión proyectada de US$ 22 millones. Así, el desarrollo total del establecimiento —contando también la estimación de sobrecostos en la segunda etapa—sería de US$ 66 millones.

Las inauguraciones de esta segunda etapa son dos: el espacio multifuncional, The Grand Center y el bar, Huma Rooftop Bar & Lounge.

Según explicaron desde la empresa, The Grand Center será un espacio ideal para realizar eventos, tanto corporativos como sociales. Y también para actividades culturales como espectáculos musicales, obras de teatro e incluso muestras de arte.

El nuevo espacio entrega 650 m2, para que los clientes usen a su gusto. A grandes rasgos, The Grand Center contará con un amplio foyer para recepciones, un salón principal de doble altura con equipamiento tecnológico de primer nivel y una terraza con vistas al océano.

Además —e impulsando la apuesta por Punta del Este— The Grand Hotel estará inaugurando en la azotea, el único bar de altura de la costa esteña: Huma Rooftop Bar & Lounge. Este contará con coctelería de autor, gastronomía internacional y DJ. Será el único rooftop en la ciudad con vista panorámica a la playa Brava, y tendrá capacidad para 120 personas.

Según informaron desde la empresa, para el desarrollo de la marca se trabajó con el estudio líder en el desarrollo de los mejores restaurantes y bares del mundo: Pure Grey de Nueva York.

“Sin perder nuestra identidad, seguimos mejorando y brindando experiencias únicas y un servicio de excelencia a nuestros huéspedes, clientes y a toda la comunidad” dijo el gerente del hotel, Gabriel Guerra.

En lo que respecta al personal que prestará servicios en el hotel, señalaron que actualmente —en la temporada baja de la primera etapa— 110 funcionarios directos estuvieron empleados por The Grand Hotel. En temporada alta fueron 260, y con la ampliación se estima una suma total de 320 personas a emplear entre funcionarios directos, empresas relacionadas y proveedores.