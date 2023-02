La alegría de Humberto de Vargas en su regreso a la TV: "La más difícil de las columnas es la de hoy"

El conductor de TV Humberto de Vargas retornó a la televisión este viernes, siete meses después del escándalo que protagnizó y que terminó con su despido de Canal 10.

De Vargas reapareció en VTV, en el programa Día a Día, donde hará un micro semanal con una de especialidades, los videos con recuerdos de viejas épocas.

"La más difícil de las columnas para hacer es la de hoy, porque vamos a hacer un muestreo de lo que tenemos semana a semana", dijo De Vargas a los conductores Rosario Rodríguez y Julio Morere.

El presentador hizo un adelanto de lo que mostrará en el micro: recuerdo de publicidades antiguas, archivo de programas o eventos del pasado, o de videos de artistas famosos de otra época. También llamó a que los televidentes le envíen recuerdos para que él busque en su archivo personal o incluso videos que tengan en su casa.

"Un enorme placer, me voy a esmerar y mucho para que todos se vean reflejados en las diferentes memorias", dijo el periodista, que también contó que conducirá un programa los sábados en VTV, denominado VTV al día, un resumen semanal de noticias al que consideró "un informativo con personalidad".

De Vargas, estuvo estos meses alejado de la TV, salvo una aparición en el programa Algo que Decir, de Canal 12. "No me dejó ningún otro aprendizaje que el saber que cometí un error, que como tal me enviaron a un tribunal de faltas, que determinaron una pena y esa pena ha sido cumplida", señaló ese día.

"Todos estos desafíos por delante me tienen muy motivado. Siento que es un renacer", dijo la semana pasada a TV Show.