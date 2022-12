Humberto de Vargas apuntó a Canal 10 y dijo que a nadie lo despiden por una "espirometría positiva"

El comunicador Humberto de Vargas se refirió a su despido de Canal 10 después del escándalo en julio de este año cuando fue detenido por manejar alcohólico y por desacato tras invitar a pelear a los policías. "No conozco a nadie de quienes han tenido espirometría positiva que los hayan despedido de su trabajo", dijo este miércoles en Viva la tarde (Radio Sarandí).

De Vargas realizará este viernes en el espacio cultural El Sitio la única función de su show Dirán de mí, donde irá intercalando partes de canciones de su disco homónimo con "una recorrida por todas las metidas de pata" que cometió en su vida. "Obviamente el show debería durar un mes", bromeó el también actor. "Vamos a comprimirlo en una hora y cuarto. Voy a ir a las más sonadas metidas de pata en mi vida”, explicó.

El show de este viernes

Dirán de mí surge de una poesía que su madre le escribió cuando era niño y ya "entendía" que iban a hablar sobre él. En el show, cuya entrada cuesta $750 e incluye una consumición, De Vargas se reirá de sí mismo y hará un "mea culpa". El comunicador dijo que espera exorcizar sus "fantasmas", riéndose con los espectadores, sobre cosas que le pasaron "muchas que no hicieron tan públicas".

De Vargas se refirió a "los últimos dos años que han sido una cadena de macanas una atrás de la otra", que "cualquier ser humano tiene derecho a cometer en la medida que no le haga daño a los demás". "El daño me lo estoy haciendo yo o me lo estaba haciendo yo", añadió. De todas formas, explicó que no se permitió "que hubiera una justificación" sobre lo que hizo.

En Viva la tarde adelantó que durante el show le dedicará "un capítulo importante al tema del alcohol". "A la influencia que ha tenido en mi vida debido a que fui citado entre tangos y rancheras mexicanas. Poco menos dijo que me indujeron a que determinado tipo de penas se ahogan con el alcohol. Dicho en tono de broma y respetando a quienes tienen esto como enfermedad”, explicó y reconoció que "obviamente" él tiene una adicción.

De todas formas, aseguró que no se permitió "que hubiera una justificación" sobre lo que hizo.

El actor bromeó sobre el video que se filtró cuando estuvo detenido en una seccional. “Hago la última curda mostrando cómo se hace una borrachera, dándole por la cabeza a todos los que dijeron que mi caída en la seccional 14 estaba sobreactuada”, dijo este miércoles. De Vargas recordó también que actuando "borracheras" ganó el Florencio Sánchez a la revelación con la obra La muerte de un viajante a principios de los ochenta y recibió una nominación como mejor actor secundario con Viaje de un largo día hacia la noche.

“¡A mí no me pueden decir que hago mal las borracheras!”.

Los trolls en las redes y el regreso a los medios

Quien fuera el conductor de Vivila otra vez se refirió las personas que lo atacan en las redes sociales, donde todavía se discute su desvinculación de Canal 10 tras más de 40 años en el canal.

"Yo me abstraigo bastante de los comentarios en las redes. Se dice de todo", dijo De Vargas. “La cantidad de trolls que tengo en mis redes me parece curioso. ¿Por qué crear cuentas falsas para pegarme?", se preguntó.

De todas formas, afirmó que "hay una mayoría abrumadora" de quienes lo quieren de vuelta en los medios. "No entienden el porqué del despido de Canal 10", apuntó y continuó al respecto: "He preguntado en todos los ámbitos. No conozco a nadie de quienes han tenido espirometría positiva que los hayan despedido de su trabajo, a menos que el positivo les hubiera dado en el trabajo, que no fue el caso”.

"Están juzgando por una cuestión de la vida privada", dijo y explicó que la situación que derivó en su despido se dio después de que no pudo "superar" su separación y la "pérdida" de su familia.

De Vargas confesó que “primero en el canal" pensó que tenía "acompañamiento", pero luego razonó que el la empresa "encontró una buena oportunidad de sacarse un sueldo altísimo de arriba".

Ahora, cree que está en "la antesala" de uno de "los mejores momentos" de su vida, aunque está viviendo "del seguro de paro" con una diferencia abismal respecto a lo que recibía antes de ser despedido.

"Tengo un apoyo contra el que nadie va a poder", afirmó. Contó que está regresando a la casa donde se crio con su madre y de esta manera deja la casa vacía donde una vez estuvo su familia.

"(Estoy) reacomodándome profesionalmente con algunas cosas, que en no más de algunas semanas van a hablar de un resurgimiento a nivel de los medios de comunicación", sostuvo. "Incluso para enero de 2023", añadió.