Detuvieron a Humberto De Vargas por manejar alcoholizado: escupió, amenazó a policías e intentó fugarse

El comunicador Humberto de Vargas fue detenido por manejar alcoholizado y por desacato luego de que se fugó cuando un patrullero intentaba detenerlo. El conductor intentó fugarse y cuando lo detuvieron escupió, amenazó e invitó a pelear a los efectivos.

El actor también nombró al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como una influencia que dijo tener en el gobierno, según dice el parte policial al que accedió El Observador.

En la madrugada de este lunes, un auto de la policía que salía de una estación de servicio, en Avenida Italia, esquina Caldas, notó que un vehículo con la rueda delantera izquierda reventada, realizaba maniobras en zig zag y a una velocidad elevada. De esta manera, los efectivos intentaron que descienda la velocidad para tratar de identificarlo.

Una vez que la policía se acercó al vehículo y lo notificó con un cambio de luces, el conductor aumentó la velocidad. En fuga, le rompió el espejo retrovisor izquierdo a otro auto.

Cuando finalmente lograron detenerlo, los efectivos policiales lo revisaron en busca de armas y lo identificaron como Humberto Gerardo Vitureira Paz, conocido públicamente como Humberto de Vargas, de 59 años. La espirometría que le practicó la Policía de Tránsito dio que tenía 2.6 gramos de alcohol en sangre.

Cuando los efectivos le pidieron que se identifique, el conductor de Canal 10 dijo que no iba a "aportar ningún dato" y pidió que llamen "al señor ministro del Interior". "No saben en el problema que se están metiendo. Esto no va quedar así, los voy a hacer dar de baja", dijo De Vargas a los efectivos según consta en el parte policial.

De Vargas fue trasladado al Centro de Constatación de Lesiones donde siguió comportándose con violencia. Así siguió en la cárcel de la seccional también, hasta que entró en razón.

El Juzgado de Faltas dispuso que se le otorgara la libertad y lo citó a audiencia el día 21 de julio a las 14 horas.

El Observador trató de ponerse en contacto con De Vargas, pero no recibió respuesta.

Humberto de Vargas es uno de los comunicadores con mayor antigüedad en Canal 10, donde se desempeña desde 1982. Desde 2010 está al frente del programa de archivos Vivila otra vez, el único ciclo que conduce después de haber sido desvinculado del magazine matutino Arriba gente a comienzos de este año. En 2021 se encargó de poner su voz en las canciones de la película uruguaya La teoría de los vidrios rotos.