Humberto de Vargas reapareció en canal 12: "Espero que el humor y la ironía me vayan permitiendo ir salvando esta situación"

Humberto De Vargas habló este viernes, a dos meses del episodio que derivó en un caso judicial y en su desvinculación con canal 10, la empresa en la que estuvo 40 años. "No me dejó ningún otro aprendizaje que el saber que cometí un error, que como tal me enviaron a un tribunal de faltas, que determinaron una pena y esa pena ha sido cumplida", señaló a Algo que decir (canal 12).

"Tengo que ser fiel con lo que dije toda mi vida. Son las reglas del juego, no esta bien. Pero son las reglas del juego, y yo las tengo claras", agregó De Vargas. Sostuvo que perdió "la noción del tiempo" y que le llama la atención que hayan pasado dos meses del momento. "De repente es el peor momento que estoy transitando", expresó. Explicó que si considera este, como "el peor momento de su vida", quizá "banalizaría pérdidas" que fueron "absolutamente irreparables". "Pero como momento, como período de tiempo extenso, y por la sucesión de situaciones que trajo, el escarnio y la vergüenza pública, la amnesia absoluta del shock postraumático que viví por la situación, el tratamiento psiquiátrico que estoy siendo sometido desde el año 2021 por una depresión muy aguda que cada vez hace que las medicaciones que sean mayores, el despido de canal 10 en el año que cumplía 40 años de permanencia ininterrumpida, sumado a la perdida de toda una familia porque con la separación de mi esposa, lamentablemente yo perdí relación con dos de mis hijos; podría decir que, salvo por este momento y este programa (en referencia a Algo que decir), estoy pasando el peor momento de mi vida". Prosiguió: "Trato de decirlo con una sonrisa porque con eso yo me aferro a lo de Gustaf que 'el humor salvará al mundo' y yo espero que el humor y la ironía me vayan permitiendo ir salvando esta situación que para mí es el peor momento de mi vida".