IM comenzó obras para colocar nuevas luminarias en asentamientos; los vecinos creen que mejorará la seguridad

En el asentamiento 50 metros del barrio Bella Italia hay una "boca de lobo". Son varias cuadras que están totalmente a oscuras, con el reflejo de la luz de alguna casa, como ocurre en otros tantos asentamientos de Montevideo. Algunos vecinos incluso hicieron una iluminación pública propia, con una luz de mercurio (las amarillas) que colocaron a una altura baja en la mitad de una cuadra.

Foto: Leonardo Carreño.

Calle en asentamiento 50 metros

En el barrio algunos vecinos vieron a una cuadrilla que trabajó hace unos días y fueron a preguntarles qué iban a hacer; otros no saben para qué son esas obras ni si esas calles se van a iluminar, pero les parece lo mejor "así no te roban de noche", dijo un vecino. El plan para esa zona es instalar 51 postes nuevos.

Foto: Leonardo Carreño.

Calle en asentamiento 50 metros sin iluminación

En las cuadras oscuras un vecino mostró los pozos que la intendencia dejó hace unos días donde se colocarán las columnas para la iluminación led que llegará a esa zona. "Vinieron un viernes, dijeron que el lunes venían a poner las columnas y no vinieron", comentó. La presencia de la cuadrilla de la IM en la zona generó ilusión, algunos pensaron que iban a arreglar las calles, pero todos los vecinos coinciden en que iluminar va a ser un cambio favorable, sobre todo para mejorar la seguridad en el asentamiento.

El plan de la Intendencia de Montevideo (IM) es iluminar todos los asentamientos de la capital con 4.500 nuevas luces, incluso los pasajes donde hasta ahora no hay luz. "Un vecino le dijo a mi hijo que iban a iluminar. En esta cuadra, con la seguridad no tenemos problema, el problema es para allá abajo", comentó otra vecina, en referencia a las calles que están totalmente oscuras.

La IM convocó a los municipios y a los concejales vecinales, quienes a su vez, se reunieron con los vecinos de cada zona de Montevideo para acordar, en mapas, dónde estarán los nuevos postes con iluminación led, según contó el concejal vecinal Jorge Medina. El director de Desarrollo Urbano de la IM, Martín Delgado, remarcó en conversación con El Observador que el proceso para los asentamientos "se hizo con aportes" de los vecinos.

El alcalde del Municipio F, Juan Pedro López, que recorrió el asentamiento con El Observador, remarcó que "quien hace el trabajo" es el municipio. La IM le paga al personal del Municipio las horas extras y además distribuye lo focos de luz led a las sedes de los municipios.

Sin embargo, López se enteró en la recorrida de las nuevas luminarias que se colocarán, porque él tampoco había visto los pozos ni la IM le había informado que se colocarán nuevos postes. La misma situación narró la alcaldesa del Partido Nacional Mercedes Ruíz, del Municipio E. "Puede ser que la Unidad Técnica de Alumbrado Público (Utap) lo esté haciendo y no nos avisa. Está siendo un poco político todo esto", dijo y agregó: "La mitad de las cosas te las esconden. A mí me informaron que iban a hacer algo que se llama Montevideo se ilumina, pero de las nuevas columnas específicamente no tengo ni idea". Lo que sí hicieron los municipios (y algunos todavía continúan) fue recambiar las luces de mercurio que ya existían por nuevas luces led blancas.

Foto: Leonardo Carreño.

Calle en asentamiento 50 metros

"Las cuatro mil luces –para los asentamientos– son postes con luces nuevas. La tecnología led va a ser igual para toda la ciudad. Es una acción de justicia espacial y justicia social muy importante", dijo Delgado.

En el resto de las calles del asentamiento 50 metros la iluminación es despareja. En algunas, el Municipio F ya cambió las luminarias de mercurio por las luces led que les otorgó la IM, en otras, hay apenas un foco led que alumbra una zona puntual y el resto de la calle sigue completamente a oscuras. Pero, también hay problema con el arbolado. Un vecino de la cuadra que tiene una sola columna de luz dijo que ha talado árboles para que el foco quede libre. Ese mismo problema fue planteado por el alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, quien contó que se le pidió a la IM la tala de árboles en Casabó. En ese barrio, en el asentamiento Nuevo Amanecer, también comenzaron las obras para colocar luces donde no las hay.

Polémica por la instalación

El asunto sobre quiénes realizan la colocación de las luces generó incluso un cruce entre la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, y el exintendente Christian Di Candia, que estaba al frente de la IM cuando se compraron las luces led.

Una usuaria de Twitter publicó una foto de un recambio de luminaria y reconoció la "impecable gestión" de la IMM. Antía respondió: "tanto el recambio de las luminarias led y la limpieza de calle en vías secundarias son competencia y responsabilidad de los municipios". El exintendente le respondió a la alcaldesa blanca que "le alegra" que defienda la colocación de las luminarias led "que compramos y tanto defendimos", escribió.