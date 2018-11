IMM inició investigación por presunto caso de acoso en ómnibus de Cutcsa

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) inició una investigación por un presunto caso de acoso a bordo de un ómnibus de la empresa Cutcsa. Mientras que la víctima denunció en primera instancia la situación en las redes sociales luego de bajarse de una unidad de la línea 109 que viajaba con destino a la avenida Luis Alberto de Herrera, el episodio ahora es seguido por los departamentos de Asesoría para la Igualdad de Género y el de Transporte de la comuna.

En su relato, la joven asegura que ni bien subió al ómnibus en Paso Carrasco el conductor y otro hombre que iba con él la miraron de forma intensa y le hicieron guiñadas. Cuando la chica estaba a dos paradas de su destino, próximo a la avenida Luis Alberto de Herrera, la única pasajera que también iba en el ómnibus se bajó, por lo que la joven quedó a solas con el conductor y su acompañante. Según la foto del boleto que subió, todo ocurrió alrededor de las 20:30 horas.

"Me puse nerviosa, porque no me sacaba la mirada de encima de los dos pibes y sinceramente me sentía muy incómoda", relató en su perfil de Facebook. Antes de que pudiera bajarse, el conductor apagó las luces del ómnibus y comenzó a reírse junto a su acompañante, según el testimonio de la joven. Cuando pidió que abrieran la puerta para bajar, el conductor hizo el amague por varios segundos y abrió y cerró la puerta, hasta que finalmente accedió al pedido.

"Ojalá estos pibes tengan madre, hermana, novia y piensen que eso les podría pasar a ellas también... A mucha gente le pareció una pavada pero no entienden que nos hacen pasar momentos de mierda. Nos hacen vivir con miedo", agregó la joven en su publicación.

La responsable de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IMM, Patricia González, confirmó a El Observador que la comuna había tomado conocimiento de este caso a través de las redes sociales. La jerarca aseguró que el gobierno departamental inició una investigación al respecto.

Desde la Intendencia también se pusieron en contacto con la empresa Cutcsa para solicitar que se guarden todas las pruebas, como los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en las unidades. Asimismo, el departamento de Asesoría para la Igualdad de Género se contactó con la chica para ponerse a disposición, aunque el objetivo es no "revictimizar", señaló González.

"Vemos que la mayor parte de las denuncias se exponen en redes y difícilmente llegan a los sistemas que están establecidos en la IMM. Cabe que nos hagamos alguna pregunta sobre nuestros mecanismos", reflexionó González, quien aseguró que la comuna cuenta con vías de denuncia como el 1950 5050 y la propia página web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

"Es una situación de violencia y es importante poner a disposición los servicios de la Intendencia para eso", afirmó la directora municipal y agregó que son muy pocas las denuncias de acoso en el transporte urbano que llegan a la comuna, ya que la mayoría prefiere hacerlo a través de las redes sociales.