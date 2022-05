Impacto reapertura de puentes: ventas en comercios del litoral se desploman y pega en empleo

Los comercios del litoral comenzaron a sentir el impacto de la reapertura de puentes con Argentina, registran caídas de hasta 50% en sus ventas y algunos planifican una reducción de personal en el corto plazo.

Un estudio de enero del Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) en Salto detalló que “resulta 56,57% más barato adquirir productos en la ciudad de Concordia que en la ciudad de Salto”.

La situación preocupa al litoral en general. Un relevamiento realizado por El Observador en septiembre de 2021 en supermercados de Paysandú y Colón arrojó que una canasta de productos básicos puede costar cerca de 40% menos.

Según informó el diario Cambio de Salto, uno de los supermercados de la ciudad debió rescindir el contrato laboral a un 50% de sus trabajadores mientras que otro envió a seguro de paro a unos 40 trabajadores.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto), Vera Facchín, dijo a Cambio que la situación es “compleja” y que las empresas del departamento “están sintiendo fuertemente el impacto de baja en ventas”.

“Si bien no podemos referirnos a situaciones particulares de empresas, sabemos que en algunos casos han bajado cerca del 30% sus niveles de ventas, y hemos constatado que también ya han tenido que tomar medidas de reducir personal”, apuntó.

En la misma línea se manifestó Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP). El empresario dijo a El Observador que las estaciones de servicio y las farmacias han tenido una caída en sus ventas de entre 40% y 50% mientras que en lo que refiere a almacenes y supermercados, la retracción en el nivel de actividad ha sido de entre 17% y 20%.

Della Corte también manifestó su preocupación por la situación del empleo en el departamento y dijo que “habrán bastantes personas que pasaran a seguro de desempleo” y que no se renovarán a aquellos que tengan contrato a término.

“El supermercado El Dorado abrió a fines del año pasado y no está renovando nada. Ellos llegaron a Paysandú con una planificación de 120 empleos y no debe haber ni 80. Es insostenible la situación y que puedan seguir con los mismos equipos de trabajo”, alertó.

Diego Pérez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro (Acirn), dijo a El Observador que en su departamento también se siente el impacto de la reapertura de puentes pero en menor medida que en Paysandú y Salto debido a la “situación geográfica” ya que las personas que cruzan por el Puente Internacional General San Martín deben hacer 40 kilómetros para llegar a Gualeguaychú y eso en alguna medida los frena.

En ese sentido, indicó que las estaciones de servicio de Fray Bentos están reportando una caída en las ventas de entre 9% y 10%.

De todas formas, Pérez señaló que desde la Acirn son “cautos” a la hora de manejar datos ya que entienden que los números de abril “están sesgados por la Semana Santa” donde mucha gente salió del país por vacaciones.

Los paliativos actuales y medidas a futuro

Pérez valoró el trabajo que está realizando en los puentes la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y manifestó que los controles están siendo rigurosos, en el marco del plan piloto para que sea electrónica la declaración de franquicia de turistas y tráfico fronterizo.

La medida comenzó a aplicarse en Salto el pasado 21 de marzo y se extendió a Paysandú y Río Negro a fines de abril. De acuerdo con esta resolución, “si el usuario no ingresó la Declaración de Franquicia de Turista y Tráfico Fronterizo, según el caso, o habiéndose ingresado la misma, la mercadería no cumple con los requisitos establecidos en las normas, se procede a iniciar el procedimiento infraccional correspondiente”.



A su vez, se aclara que la población residente en las zonas fronterizas solo podrán ingresar mercadería que “no supere los 5 kilos por persona mayor de edad y una vez cada 15 días, se trate de un surtido variado, destinado a la subsistencia de la unidad familiar y no incluyan mercaderías sujetas a restricciones o prohibiciones según la norma vigente”.

Della Corte, por su parte, indicó que en las últimas semanas la CCIP mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el ministro de Defensa Nacional, Javier García y el senador nacionalista Jorge Gandini. ´

“Estamos buscando de qué forma podemos acelerar los plazos. Lo que vemos nosotros es que está diagnosticado y dimensionado el problema por parte del gobierno pero estamos lejos de una solución y las empresas ya no corren con tiempo”, sostuvo.

Entre otras medidas que han servido para paliar la situación, el pasado 19 de abril el gobierno extendió la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a la venta de combustibles en la frontera. La disposición comenzó a regir el 1º de mayo y aumentó hasta 30% el descuento del Imesi a las naftas en frontera, que hasta ese momento estaba en 24%.

Otro de los planteos que ha estado sobre la mesa es el de habilitar la "microimportación", lo que daría luz verde a que un comerciante de Salto, por ejemplo, pueda cruzar a Concordia para comprar mercadería más barata.

El tema está en agenda desde hace meses, según aseguran todas las partes del debate. "Esta solución está súper avanzada en el MEF, faltándole algunas resoluciones en cuanto a topes de los montos de importación, cuál es el listado de familias de productos y las empresas comprendidas", había dicho a El Observador Facchín.

Los intendentes de Paysandú, Nicolás Olivera, Salto, Andrés Lima, y Río Negro, Omar Lafluf, se mostraron afines a esta medida, a pesar de las voces que interpretan que abre las puertas a "legalizar el contrabando".

"Hoy está entrando por todos lados, por todos los puentes. Es una realidad. Los miles de salteños, sanduceros, rionegrenses que cargan el auto y traen un surtido, ¿qué están haciendo? El comercio local lo que está viendo es que no pueden competir", había dicho el Lima a El Observador. "Entre nada y esto, me quedo muchísimo con la microimportación", había reconocido, por su parte, el jefe comunal salteño.

"Creo que va a terminar siendo un combo de medidas. No es tan sencilla la solución. No me animo a decirte que aplaudo con las dos manos. Capaz que sí. Simplemente digo evaluemos todas las medidas, que es lo que está manejando el gobierno", había manifestado Lafluf.