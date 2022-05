Temporada: ingreso de turistas aumentó respecto a 2021 pero está por debajo de la prepandemia

En el primer trimestre de 2022 ingresaron a Uruguay casi 400 mil visitantes y dejaron más de US$ 383 mil, según los Datos Estadísticos de la temporada 2021-2022, presentados por el Ministerio de Turismo (Mintur) este miércoles.

En lo que refiere al turismo receptivo, ingresaron al Uruguay 391.683 visitantes durante el primer trimestre de 2022. Argentina con un 60,2% (235.964) y Brasil con un 14,3% (56.161) fueron los que más turistas aportaron.

En la primera temporada con las fronteras abiertas luego de la pandemia, el número de turistas que visitó el país aumentó un 68% respecto al primer semestre de 2021 (entraron 233.694 personas con fronteras cerradas) pero está un 61% por debajo del último verano prepandemia (1.000.909 ingresos).

El primer trimestre del año es el momento más importante para buena parte del sector turístico debido a que abarca la mayor parte de la temporada conocida como de sol y playa.

Los destinos más demandados por los turistas en 2022 fueron Punta del Este, ciudad a la que llegaron 153.095 (39,1%), seguido de Montevideo con 71.378 (18,2%) y en tercer lugar las costas oceánicas con 36.689 (9,4%).

Respecto al tipo de alojamiento utilizado, el 27,7% de los turistas se alojó en viviendas familiares, seguido por un 27,5% que lo hizo en hoteles y un 21,7% que opto por arrendar una vivienda.

Los visitantes dejaron en Uruguay US$ 383.109 y fueron los argentinos los que gastaron la mayor cantidad: US$ 236.039 (61,6%) seguido por los brasileños con US$ 59.938 (15,6%).

En lo que refiere a turismo emisivo, salieron del país 157.043 uruguayos residentes en el primer trimestre de 2022. Más de la mitad (54,4%) se fueron a Argentina. El segundo destino más elegido fue Brasil (25,9%). Los uruguayos dejaron en el exterior más de US$ 113.291.