Volvió de Australia en plena pandemia, creó una agencia de viajes con propósito y hoy impulsa un turismo más consciente

OM Travel propone un turismo consciente, donde viajar es también conectar con el bienestar personal y el cuidado del planeta

20 de febrero 2026 - 13:49hs
Rodrigo Pérez, fundador de OM Travel.

Foto: Joaquín Ormando

En un contexto donde el turismo comienza a replantearse sus formas y su impacto, surge OM Travel, una agencia que propone ir más allá del viaje tradicional para conectar la experiencia con el bienestar personal y el cuidado del planeta. Con una mirada enfocada en la conciencia y el impacto positivo, busca transformar la manera en que las personas se vinculan con el mundo.

Un camino personal que se transformó en proyecto

“OM Travel es compartir la experiencia de viajar de una manera sana y segura”, resume Rodrigo Pérez, fundador de la compañía, quien impulsa una visión basada en la comunicación consciente, tanto hacia el interior de la organización como en el vínculo con sus clientes.

La historia de la empresa está profundamente ligada al recorrido personal de su creador. Pérez comenzó a trabajar en turismo a los 15 años, siempre vinculado al sector. Sin embargo, fue una experiencia en el exterior la que marcó un punto de inflexión. Tras viajar a Australia, la irrupción de la pandemia lo obligó a regresar a Uruguay, en un momento de incertidumbre tanto personal como laboral.

Me encontré en un momento complejo, con el turismo completamente detenido. Ahí fue cuando intensifiqué la meditación y empecé a replantearme qué podía hacer para aportar algo distinto Me encontré en un momento complejo, con el turismo completamente detenido. Ahí fue cuando intensifiqué la meditación y empecé a replantearme qué podía hacer para aportar algo distinto

Rodrigo Pérez, fundador de OM Travel.

El nacimiento de una idea con propósito

Ese proceso de introspección derivó en una idea clara: crear un proyecto que contribuyera a la regeneración social y medioambiental. En ese camino, comprendió el rol que tienen las empresas como vehículos de comunicación masiva. “Todo comunica. Desde los productos que usamos hasta los servicios que consumimos. Las empresas tienen un impacto enorme en la forma en que vivimos”, sostiene.

Si bien en un principio consideró otras alternativas, la respuesta apareció en aquello que mejor conocía, el turismo. Así nació OM Travel, una agencia que busca integrar la experiencia de viajar con valores vinculados a la conciencia, el respeto por el entorno y la conexión personal.

Incluso el nombre de la empresa tiene un origen ligado a ese proceso. Según cuenta Pérez, surgió en una instancia de meditación. “Fue algo muy claro, no lo pensé racionalmente. Sentí que el nombre reunía todo lo que quería comunicar”, explica.

Equipo de OM Travel.

Comunicación consciente en cada detalle

El propósito de OM Travel está definido con claridad, ya que busca aportar a la regeneración social y medioambiental a través de cada una de sus acciones. Esto se refleja no solo en los paquetes que ofrecen, sino también en la forma de comunicar, en la relación con los clientes y en la dinámica interna de trabajo.

“Buscamos que todo lo que hacemos tenga coherencia con ese objetivo. Desde un video hasta una propuesta de viaje, todo comunica”, señala el fundador.

Con esta mirada, OM Travel se presenta como una propuesta que acompaña una tendencia creciente a nivel global, orientada a experiencias más conscientes, donde el viaje también se vive como una oportunidad de transformación.

