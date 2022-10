Las toneladas de productos que pasan por la frontera de Salto y que "asustan" a los comerciantes uruguayos

Cinco toneladas de productos por día. Esa es la cifra que alarma a los comerciantes de Salto y es la cantidad de mercadería que cruza desde Concordia por el puente internacional. “Cuando ves los números fríos, asustan”, dijo a El Observador la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchin.

Los comercios fronterizos uruguayos continúan reclamando medidas al gobierno para poder hacer frente a la caída de la actividad y este miércoles mantuvieron una reunión con representantes del gobierno. De ese encuentro participaron, la ministra de Economía Azucena Arbeleche, el subsecretario Alejandro Irastorza, la directora de Asesoría Tributaria del MEF Pía Biestro, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y representantes del Ministerio de Trabajo.

La diferencia cambiaria que persiste con Argentina hace que los consumidores se trasladen diariamente a localidades vecinas para efectuar sus compras.

Durante la reunión se propuso comenzar a estudiar la formación de precios, para determinar cuáles impuestos o costos podrían reducirse y trasladar la baja al precio final al consumidor. “Eso va a llevar un tiempo de estudio que no sabemos si va en paralelo con el tiempo de las empresas para afrontar la actual situación. Reconocemos que hay voluntad del gobierno para poder encontrar una solución, pero la urgencia está muy instalada”, indicó Facchin.

Desde hace meses la brecha cambiaria con Argentina se hace sentir en el departamento. Mientras la actividad cae, los comerciantes observan a diario la cantidad de mercadería argentina que llega al departamento. La representante de la gremial relató que el régimen de tránsito fronterizo permite que una persona cruce cinco kilos cada 15 días.

Nicolás Garrido

Compras en Concordia

Cada persona que vaya a realizar compras a Concordia tiene que presentar una declaración jurada en el puente internacional. “En Salto, tomando en cuenta las declaraciones juradas, ingresan cinco toneladas de productos por día. Eso es la base porque sabemos que los cinco kilos por persona a veces son más”, afirmó.

Según datos de la Dirección Nacional de Migración, que tiene el centro comercial, en setiembre cruzaron a Concordia 168.517 personas. Un mes atrás habían sido 88.320. El cruce fronterizo aumenta y por tanto los empresarios locales asumen que la actividad y el consumo continuarán en descenso.

Migraciones reconoció que es imposible realizar una discriminación del tránsito fronterizo que cruza desde departamentos uruguayos a localidades argentinas para realizar compras o traer mercadería de contrabando. El director nacional de Migración, Eduardo Mata, comentó en el Parlamento la pasada semana que el sistema de control de ingresos no tiene tecnología avanzada, ya que es de 2003, y eso genera limitaciones para acceder a la información. “Para saber si se repite la entrada y salida, tendríamos que hacer una búsqueda individual sobre cada persona, para ver cuántas veces entró y salió”, dijo.

Facchin explicó que actualmente es una amplia gama de productos que se adquieren del otro lado de la frontera. Los sectores que más sobresalen son los supermercados, las farmacias, las ópticas o las estaciones de servicio. También se observa en gastronomía y hotelería. “Es en todos los productos, también en los servicios. Se termina viendo hasta en un corte de pelo importado”, expresó.

El director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, aseguró que la institución está "aplicando estrictamente los regímenes especiales de tráfico fronterizo y turistas", según un comunicado.

"Se solicita a la población a tomar los recaudos del caso, ya que el incumplimiento de estos regímenes determina la incautación de mercadería y demoras en los pasos de frontera en donde se realizan los controles aduaneros. Se recuerda que en todos los casos se continuará siendo inflexible en la aplicación de estos controles y sus consecuencias. En todos los casos para hacer uso de la franquicia de turista o del régimen de tráfico fronterizo, los usuarios deberán completar de forma obligatoria las declaraciones juradas previstas para ambos casos", recuerda.

En el comunicado se recuerda a la población residente en las zonas fronterizas respecto del régimen de tráfico fronterizo. En ese sentido, la Dirección Nacional de Aduanas no procederá a la incautación cuando la mercadería:

a) No supere los 5 kg por persona mayor de edad y una vez cada 15 días.

b) Se trate de un surtido variado, destinado a la subsistencia de la unidad familiar.

c) No se incluyan mercaderías sujetas a restricciones o prohibiciones según la norma vigente.

d) La persona resida en la misma zona fronteriza, situación que acreditará con recibo de pago de servicios a su nombre en dicha zona.

Cambio en una ley

Uno de los temas que se propuso en la reunión fue la creación de una mesa de trabajo entre las gremiales empresariales y el Ministerio de Economía para avanzar en la modificación de la Ley 19.993. En ese texto se plantearon algunas medidas de exoneración fiscal para beneficiar a micro y pequeñas empresas en zonas fronterizas.

Los beneficios previstos fueron para empresas que tuvieran como actividad principal el comercio al por menor en supermercados y almacenes. Para acceder a las exoneraciones, el local principal del comercio debe estar ubicado dentro de un radio máximo de 60 kilómetros del paso de frontera.

Otro requisito es que la empresa no puede tener ingresos brutos mayores a 4 millones de unidades indexadas (aproximadamente $ 22 millones) por ejercicio.

“La idea es poder modificar y ampliar el rubro de empresas y beneficios tributarios. La ley es del año pasado y vence en noviembre. El planteo es hacer primero una prórroga”, informó Facchin.

El subsecretario de Economía recordó que está vigente la Ley 19.993, hasta el 31 de octubre de este año, que otorga exoneraciones por un año a los aportes patronales, a aportes tributarios a los comercios que estaban hasta 60 kilómetros de la frontera, y se amplió el rango de la distancia a los comercios al por menor, de supermercados y almacenes. Irastorza añadió que se va a "analizar y pedir información a nivel de DGI con distintos escenarios para buscar alguna posible mejora a esta ley”. “Tenemos que analizarlo porque todo esto obviamente tiene impacto fiscal y hay que analizarlo”, precisó.

Los miles de viajes y millones de gasto del último trimestre

Los datos oficiales que publicó el Ministerio de Turismo dan cuenta de un explosivo crecimiento en la cantidad de viajeros uruguayos durante el tercer trimestre del año. En el período julio-setiembre, 661.581 uruguayos viajaron a Argentina, casi 240 mil más (+56%) que los 423.538 que lo hicieron el el trimestre abril-junio. Más significativa es esa suba si se lo compara con los 85.466 que lo hicieron el período enero-marzo.

Así, el 80% del turismo emisivo de Uruguay se fue para Argentina en el trimestre julio-setiembre, bastante por encima del 54% de participación que tuvo ese destino en el período enero-marzo.

Por otro lado, así como se incremento el flujo de viajes a la vecina orilla, también lo hizo el gasto. En el trimestre julio-setiembre, los uruguayos gastaron en Argentina US$ 247 millones, unos US$ 100 millones más que el período abril-junio. El gasto promedio de los uruguayos en ese país fue de US$ 374 por persona con un gasto diario promedio de US$ 69.