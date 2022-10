Fiebre por comprar barato en Argentina: casi 700.000 viajeros en trimestre y gasto por US$ 247 millones

Que los uruguayos cruzan el charco cada vez más seguido a Argentina para realizar turismo de compras no es ninguna novedad dada la apreciable brecha cambiaria que favorece el consumo en ese país desde hace varios meses. Los datos oficiales que publicó el Ministerio de Turismo dan cuenta de un explosivo crecimiento en la cantidad de viajeros uruguayos durante el tercer trimestre del año. En el período julio-setiembre, 661.581 uruguayos viajaron a Argentina, casi 240 mil más (+56%) que los 423.538 que lo hicieron el el trimestre abril-junio. Más significativa es esa suba si se lo compara con los 85.466 que lo hicieron el período enero-marzo.

Así, el 80% del turismo emisivo de Uruguay se fue para Argentina en el trimestre julio-setiembre, bastante por encima del 54% de participación que tuvo ese destino en el período enero-marzo.

Por otro lado, así como se incremento el flujo de viajes a la vecina orilla, también lo hizo el gasto. En el trimestre julio-setiembre, los uruguayos gastaron en Argentina US$ 247 millones, unos US$ 100 millones más que el período abril-junio. El gasto promedio de los uruguayos en ese país fue de US$ 374 por persona con un gasto diario promedio de US$ 69.

En el trimestre julio-setiembre, los más de 830 mil uruguayos que hicieron turismo fuera de fronteras gastaron US$ 393 millones en dólares corrientes considerando todos los destinos. En igual período, Uruguay recibió 658.769 turistas que dejaron divisas al país por US$ 294 millones (incluyendo alojamiento), por lo que el país cerró con un rojo en la balanza turística de US$ 99 millones.

En el segundo trimestre, la balanza había cerrado con un déficit, mientras que durante el pico de la zafra de verano (enero-marzo) el saldo había sido positivo para Uruguay en US$ 270 millones.

Además, de los viajes a Argentina, unos 121.265 (15% del total) se fueron a Brasil en el trimestre julio-setiembre, casi 30 mil más que el trimestre anterior. El gasto que realizaron los uruguayos en ese destino fue de US$ 60 millones.

Los turistas que llegaron

De acuerdo con los datos que divulgó el Ministerio de Turismo, 658.759 turistas llegaron a Uruguay durante el trimestre julio-setiembre. Los argentinos se mantuvieron como los visitantes más fieles con 260.717 personas ingresadas al país. En el período, abril-junio habían arribado 243.956 visitantes y 235.964 lo habían hecho en enero-marzo.

Los argentinos que llegaron a Uruguay, dejaron divisas por US$ 128 millones en julio-setiembre, bastante menos que los US$ 247 millones que dejaron los uruguayos que viajaron en igual período a la vecina orilla.

Los uruguayos fueron los segundos clientes en el trimestre julio-setiembre para el turismo local. Durante ese período arribaron al país 220.251 compatriotas, que dejaron divisas por US$ 66 millones. El podio los completaron los 101.879 brasileños que visitaron Uruguay y gastaron US$ 65 millones.

Montevideo fue el destino preferido por todos los turistas en julio-setiembre (179.782 visitantes), seguido por el litoral termal (159.117) y Punta del Este (105.990).