Cuánto más barato le sale a los uruguayos cruzar la frontera para hacer el surtido en Argentina

Con la reapertura de fronteras de Argentina a la vuelta de la esquina, muchos uruguayos, principalmente del litoral, ven cruzar al país vecino como un gran atractivo para hacer compras debido a la devaluación del peso argentino que hace que los productos del otro lado del charco sean (bastante) más baratos en la gran mayoría de los casos, según un revelamiento que realizó El Observador.

Esta situación no es nueva. En 2019, sin pandemia, los uruguayos gastaron US$ 557 millones en la vecina orilla, en gran parte por el turismo de compras. La llegada del covid-19 a la región obligó a los países a cerrar sus fronteras y el flujo de personas se cortó, salvo excepciones. Este cierre le permitió crecer al comercio del litoral, particularmente a Paysandú, Río Negro y Salto, que vieron como las ventas del comercio local aumentaron un 30% promedio.

Ante la inminente reapertura argentina, intendentes y centros comerciales de esos departamentos trabajan en una serie de medidas para mitigar el impacto que tendrá el retorno de los uruguayos a realizar compras en Colón, Concordia y Gualeguaychú.

¿Por qué es tal la preocupación? Porque si bien el cruce de personas entre estas ciudades lleva mucho tiempo, según el Monitor de Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay, el indicador del Tipo de Cambio Real (TCR) muestra que ahora es aún más conveniente cruzar a comprar a Argentina de lo que ya era antes del cierre de fronteras.

Según el monitor, es alrededor de un 34% más conveniente cruzar a hacer compras en Argentina. Este número es la caída del TCR bilateral de Uruguay con Argentina entre marzo de 2020 y agosto de 2021, considerando la serie del dólar “blue” tipo comprador en Buenos Aires.

Índices de TCR de Uruguay con Argentina (Base 100 en el promedio de 2000 a 2020)

“El nivel actual del TCR bilateral es el peor de las últimas décadas, solo comparable con el resultante de la hiperinflación argentina de 1989, y se ubica en torno a la mitad de su promedio histórico”, sostienen desde el Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU.

Si llevamos estos números al día a día de los ciudadanos del litoral, en la principal cadena de supermercados de Paysandú, una canasta integrada por 22 productos seleccionada por El Observador -entre los que hay harina, fideos, azúcar, arroz, pan, yerba, agua mineral, asado, junto con artículos de higiene personal y limpieza- tiene un costo de $ 2.718. La misma canasta en uno de los principales supermercados de Colón vale $ 1.711, lo que quiere decir un 37% más barato. A modo de ejemplo, un kilo de asado vale $ 329 en Paysandú y $ 193 en Colón.

Comparativa de precios de canasta de 22 artículos en Paysandú y Colón

Si vamos al fernet, una compra habitual de uruguayos en Argentina, una botella de 750 ml de esa bebida alcohólica en Paysandú vale $ 570 mientras que en Colón sale $ 297. La venta de esa bebida en Paysandú tras el cierre de fronteras creció 1.000% según informó a El Observador Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP). También creció en forma exponencial la venta de vinos. El empresario comentó que las farmacias y las ópticas del departamento no tenían los productos que consumían los sanduceros y debían encargarlos a Montevideo. “No se estilaba que el farmacéutico los encargue porque no tenía ventas de eso. Eso no tiene un porcentaje de crecimiento, es de cero a todo lo que vendieron”, agregó.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había declarado a El Observador que la pandemia tuvo miles de efectos negativos y adversos pero que el cierre de los puentes “le significó al comercio del departamento un crecimiento en las ventas, una recuperación, una revitalización e incluso la posibilidad de que, en plena pandemia, se pudieran abrir comercios”.