Inauguran el primer estadio de e-sports en América Latina

Este jueves se inauguró en México el Arena The Place to Play, el primer estadio exclusivo para gamers de Latinoamérica. El recinto cuenta con la estructura e instalaciones suficientes como para albergar campeonatos nacionales e internacionales de deportes electrónicos.

El proyecto se financió gracias a la alianza que hizo la empresa Cinemex con el conglomerado de medios de comunicación mexicano TV Azteca y el estudio Riot Games, creador de League of Legends, uno de los juegos más populares de los deportes electrónicos.

La construcción del edificio demoró cuatro meses y costó US$ 2.5 millones.

Hoy hicimos historia, les presentamos el primer estadio de Esports en Latinoamérica, bienvenidos.#MiArenaEsports #EsportsLiveHere pic.twitter.com/56MnjyHhc7 — Arena The Place To Play (@ArenaPlace2Play) February 6, 2020

El Arena se ubica en la plaza Artz Pedregal, tendrá una capacidad para 100 personas y su diseño contempla las necesidades de los gamers pro. Es decir, jugadores que se dedican a los videojuegos a nivel profesional y compiten entre sí por premios de gran volumen monetario. Además, el lugar contará con 300 metros cuadrados de pantallas LED.

Se espera que las puertas del Arena The Place to Play se abran al público el 15 de febrero. La principal atracción serán los torneos de League of Legends, más conocido bajo sus siglas LOL.

“Se jugará todos los fines de semana y queremos que sea como el fútbol, con su Apertura y su Clausura”, dijo el CEO de Azteca TV Benjamín Salinas.

De este modo, México y la región se colocan a la vanguardia de la pujante industria.