Industria del esturión y el caviar sorteó guerra de Ucrania y logra mejores clientes en el exterior

La producción de carne de esturión y de caviar pudo resistir los embates comerciales de la guerra entre Rusia y Ucrania. El primero era un fuerte comprador de carne y, pese al conflicto, mantiene el dinamismo de años anteriores. Además, la industria del caviar logra mejores compradores en el exterior y busca posicionarse como marca uruguaya.

A principios de año la incertidumbre llegó a los criadores locales de esturión. Estaba la posibilidad que Rusia, el mayor importador de carne de esturión de Uruguay, frenara las compras por posibles sanciones comerciales y la imposibilidad de disponer de divisas para la importación. El único embarque del año lo efectuó Black River Caviar (Esturiones del Río Negro) en enero con la venta de 8,8 toneladas y un importe de US$ 90.798. El precio por kilo fue de US$ 10,3. Pero no fue uno solo por la caída del mercado. El responsable comercial y de logística de la compañía, Rodolfo Laporta, dijo a El Observador que en ese país hay un solo importador de carne de esturión de Black River y por eso se busca optimizar los envíos.

“Los pedidos por la carne siguen firmes y se está trabajando para completar otro embarque”, señaló. La compañía exporta con precios FOB (free on board) y el cliente se hace cargo del costo del flete. Es por ese motivo que se busca completar contenedores para realizar los embarques.

Indicó que el pago de la exportación de enero se cobró sin inconvenientes. “La estrategia fue tratar de vender a un solo cliente, ante el riesgo y la volatilidad. Hubo al menos tres clientes peleando por el mismo producto”, expresó Laporta.

Agregó que si el estuario duplicara su producción de carne también la colocaría en Rusia. Pero eso no depende de una mejora productiva, sino de la maduración de las hembras. “No maduran todas en el mismo momento. Dependemos de lo que se produzca de caviar para poder tener carne”, explicó. Este año la empresa consiguió algo que hasta el momento no había hecho.

“Incorporamos al mercado la venta de machos, peces chicos, que se venden enteros. Tienen menor valor, pero en volumen es importante”, complementó.

Caviar

A su vez, la producción de caviar también se mantiene firme y tiene más interesados. Black River Caviar exportó en los primeros ocho meses del año 3 toneladas de caviar por US$ 786.413. El precio por kilo fue de US$ 490,3.

Las principales exportaciones fueron hacia Estados Unidos. Hacia ese país fueron 795 kilos con un precio por kilo de US$ 545,36. Luego se ubicó Australia con 510 kilos con un valor por kilo de US$ 416,28. El tercer destino fue Francia con poco más de 300 kilos a US$ 480,44 el kilo.

La otra empresa exportadora de caviar es Estuario del Plata. Está ubicada en el embalse de Rincón del Bonete, en Río Negro. Tiene una capacidad máxima de producción de 10 toneladas anuales de caviar.

En lo que va del año exportó 804 kilos de huevas de caviar, con una facturación de US$ 304.111. El principal destino fue Japón con 226 kilos y un valor por kilo de US$ 422,19. El segundo comprador de Estuario del Plata fue Australia con 211 kilos y un precio unitario de US$ 383,36. Francia, México y Estados Unidos también le compraron el producto.

Entre las dos empresas exportaron 3,8 toneladas en lo que va del año. En 2021, las ventas al exterior de caviar totalizaron 6,4 toneladas por US$ 2,5 millones. Las exportaciones se repartieron entre 18 destinos y los tres principales fueron Estados Unidos, Francia y Australia que pagaron en el entorno de los US$ 400 por kilo.

Laporta dijo que el caviar se está vendiendo de buena manera en el exterior. “La empresa tiene asegurada la venta de toda la producción del año, que será levemente inferior a la del año pasado”, señaló.

En 2021, la compañía alcanzó una producción aproximada de 4,5 toneladas de caviar y al cierre de este año espera acercarse a las 4 toneladas.

“Este año se pudo mejorar los precios y elegir mejor los clientes”, indicó. Lo que busca la compañía es imponer la marca en los mercados internacionales de venta. “Hay muchos compradores que son distribuidores y se apunta a consolidar la marca. Después hay otros clientes a los que elegimos no venderles”, expuso.

El empresario destacó que Australia se está posicionando como comprador de caviar uruguayo. Con un cliente de ese país ya había negocios cerrados por 700 kilos y llegó un pedido adicional de 300 kilos.

“Ese comprador va a tener prioridad en la entrega porque venda la marca”, sostuvo.

Uruguay es el único exportador de caviar de América del Sur.