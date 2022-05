Ingresos por el piso: un argentino gana hasta 11 veces menos que un uruguayo

Un informe de la consultora argentina Focus Market señaló que el poder adquisitivo argentino cayó once veces en comparación al ingreso promedio en Uruguay.

"Si comparamos los datos locales respecto de América Latina, vemos que el ingreso promedio en dólares de otros países como Uruguay es de US$ 1.840, Chile de US$ 763, Brasil de US$ 267, mientras que en nuestro país es de tan solo de US$ 159, es decir estamos por debajo del promedio del continente", dijo Damián Di Pace, titular de Focus Market, al El Observador. El informe se realizó en base a los datos estadísticos de Indec (Argentina), INE (Chile), INE (Uruguay), IBGE (Brasil).

Focus Market

promedio Uruguay vs otros países

Di Pace agregó que "al decil más adinerado del país con los deciles más adinerados de las capitales de los países anteriormente mencionados, veremos que Montevideo se considera de las ciudades que reciben mejores ingresos con US$ 2.228 por persona, Brasilia con US$ 1.181, Santiago de Chile con US$ 865 y Buenos Aires con US$ 487".

Estos datos sólo revelan que los supuestos ricos, solo reciben un poco menos de US$ 500, es decir, un rico argentino equivale a un ingreso promedio de países como Brasil y continúa por debajo de países como Chile o Uruguay.

Focus Market

Promedio en dólares

"Argentina está teniendo varios inconvenientes. Desde el punto de vista macroeconómico los desequilibrios fiscales y monetarios llevaron en los últimos años a que la pérdida de valor del peso destruya el ingreso de los argentinos. Por otra parte, la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce", finalizó el informe.