Innovó con productos congelados, y ahora su masa para galletitas llegó a las grandes superficies

Cuando terminó el liceo, Laura Delfino (40), decidió estudiar gastronomía. Durante años trabajó en restaurantes, y en determinado momento de su vida decidió cambiar de rubro: hace 12 años tiene su propia empresa de organización de eventos, y hace cerca de tres años que se enfrentó a la mayor crisis de su carrera porque, de un día para el otro, los eventos dejaron de suceder.

Entonces, en un contexto de tanta incertidumbre como fue el de 2020, la empresa de Delfino quedó sin trabajo. Y la necesidad de generar ingresos para poder vivir tranquila, la llevó a volver a sus raíces y retomar la gastronomía.

La organizadora de eventos comenzó a hacer desayunos por encargo, primero a personas cercanas y, cuando vio que la propuesta gustaba, decidió abrir una cuenta de Instagram de su emprendimiento para llegar cada vez a más personas. Así fue como a mediados de 2020 surgió Cookies & Más.

Lo primero fue posicionarse a través de la venta de boxes de desayunos, y lo segundo —que surge de una necesidad para hacer funcionar lo primero— fue el desarrollo de un nicho de mercado: los productos de desayunos congelados. "Después de un tiempo de que estuvo funcionando (el emprendimiento) empecé a congelar budines, brownies, panes de nuez, etcétera para que facilitara el armado de los desayunos; no podía hacer un budín cada vez que me pedían un desayuno porque todo lo que no iba en la box iba a pérdida", explicó Delfino en entrevista con Café & Negocios.

Además en el negocio de los congelados comenzó a comercializar un producto que le hacía a sus hijos, las "cookie rolls": "Como si fuera un salchichón pero de masa de galletas, que lo tenés en el freezer", explicó la emprendedora. Para convertirlos en galletas no queda más que cortarlos, y poner los trozos en el horno por ocho minutos.

Gentileza Cookies & Más

Cookie rolls de Cookies & Más

"Tuvieron pila de salida. A la gente le copó el producto porque era nuevo en el mercado", señaló Delfino.

Por el éxito de este producto particularmente, una amiga le sugirió que se presentara en el programa Sembrando. Aunque la emprendedora confesó que en ese momento ya pensaba que no iba a poder con sus dos negocios —Cookies & Más y el de organización de eventos, Komma—, una vez que se retomara la vida normal, como eso aún no había sucedido decidió averiguar cómo era el ingreso a este programa.

Entonces, Delfino se enfrentó a una especie de ultimátum para definir si quería apostar por la profesionalización de este emprendimiento: para ingresar al programa tenía que presentar su producto en 10 días, y en forma profesional porque lo iba a ver Grupo Disco. Decidió invertir en el correcto desarrollo del producto para que quedara con una presentación lo suficientemente buena para la comercialización en supermercados, y así lo logró. En 10 días llegó a presentar los "cookie rolls" en una caja pronta para la venta.

Gentileza Cookies & Más Cookie rolls de vainilla con chispas de chocolate de Cookies & Más

Grupo Disco se interesó en los "cookie rolls" , el problema es que hasta entonces la producción era en la cocina de la casa de Delfino y para comercializar a través de los supermercados "tenía que tener una planta habilitada, y un montón de cosas más que no tenía", según recordó en la entrevista.

Junto a su esposo volvieron a apostar por Cookies & Más, por lo que contrataron a una empresa gestora y, en un espacio de aproximadamente 30 metros cuadrados, realizaron todos los acondicionamientos para que finalmente bromatología diera la autorización de producción y comercialización de los productos. Así iniciaron sus ventas de "cookie rolls" en tres sabores distintos —vainilla con chispas de chocolate, vainilla con grageas y chocolate—, en los supermercados de Grupo Disco que tienen convenio con Sembrando.

Consultada por el precio de venta de los "cookie rolls" en los supermercados, Delfino dijo que es de $ 269 por caja, y que el valor lo determina Grupo Disco: "Sembrando no interviene en ningún tipo de negociación, ni precios ni cantidades", explicó.

Según Delfino, las ventas en los supermercados son buenas aunque dependen de la demanda en cada sucursal. En la entrevista destacó al Disco de Punta Carretas como uno de los supermercados en los que "se vende un montón".

Hacia el futuro

En el medio del trabajo con Sembrando y Grupo Disco, Delfino se inscribió en una mentoría de seis meses de la Universidad de Montevideo que le abrió nuevas puertas porque, después de terminar la mentoría, los encargados le sugirieron presentarse al capital semilla de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

Le costó cerca de cuatro meses hacer la presentación de lo que era el emprendimiento: hacia dónde iba, en que iba a invertir el capital en caso de ganarlo y mucho más. Finalmente lo presentó en setiembre del año pasado, y en octubre tuvo el visto bueno de la agencia. En enero firmó este nuevo convenio.

Consultada sobre lo que va a hacer con el capital, Delfino señaló que el plan principal es darse a conocer por lo que contrataron a una agencia de comunicación que se está dedicando a las redes sociales de Cookies & Más. También van a invertir en nuevos productos para seguir acondicionando la planta: un nuevo abatidor y un aire acondicionado, entre otros.

Por último, la emprendedora afirmó que en el emprendimiento apuestan a seguir creciendo en otros supermercados, para que el producto pueda llegar a más hogares. "Más que nada con los cookie rolls que son productos caseros, y no tienen conservantes de ningún tipo".

Siguen los desayunos

Delfino aseguró que además de estar en los supermercados, Cookies & Más mantiene la venta al público directa tanto en desayunos como en otros productos listos para comer y también en productos congelados. "Los clientes pueden venir a planta a comprar los productos, pero no pueden comer acá", afirmó.

Además, dijo que los congelados también están a la venta en PedidosYa.

En cuanto a su trabajo directo con los clientes y su trabajo con Grupo Disco, la emprendedora sostuvo que son dos unidades de negocio diferentes aunque "puede ser que gracias a la propuesta en Grupo Disco haya crecido el negocio de los congelados en el emprendimiento: budines, brownies, galletones, etcétera".