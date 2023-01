Lotes, casas y gastos: ¿cuánto cuesta vivir en un barrio privado de Uruguay?

Después de ser víctima de varios episodios de inseguridad, Gonzalo y su familia decidieron darle un giro a sus rutinas. El abogado y su esposa comenzaron a buscar opciones que le aseguraran una buena calidad de vida: tranquilidad, libertad, acceso a espacios verdes. Entre las alternativas que barajaron, el matrimonio optó por la de mudarse a un lugar alejado de Montevideo, pero con presencia de los principales servicios.

Fue así como Gonzalo se afincó en Carmel, uno de los barrios privados pioneros, ubicado sobre Camino de los Horneros, a diez minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a 45 minutos del centro de la capital. Ya pasaron siete años de que el profesional adquirió un lote disponible en el segundo vecindario de esas características que se levantó en Uruguay —solo después de la Tahona—.

“No me arrepiento de esa decisión”, dijo Gonzalo en diálogo con Café & Negocios. Con el tiempo, se construyó su casa en ese lugar. La paz volvió a la familia. De todos modos cree que todas las decisiones tienen un costo. “Es cierto que tenés que viajar más, pero no me arrepiento”, recalcó y valoró que desde que se mudó a Carmel hasta la actualidad, esa zona no paró de recibir inversiones inmobiliarias. “Hoy cambió mucho la zona: han llegado más barrios acá y, por ende, hay más pobladores; este desarrollo también ha sido acompasado por la llegada de más servicios”, se explayó.

A continuación, una selección de costos de algunos de los principales costos de los barrios cerrados cercanos a la capital. Y los servicios que estos lugares le ofrecen a sus pobladores.

Carmel, un clásico de la zona

Barrioprivado

Barrio Carmel

Este barrio es el que tiene menor dimensión en la zona de Camino de los Horneros, en Canelones, y cuenta con 102 lotes. En el lugar viven 95 familias; no todos los terrenos están ocupados.

Actualmente, Carmel tiene entre 10 y 12 terrenos disponibles para ser adquiridos. El exclusivo barrio tiene diferentes tipos de construcciones —desde su superficie hasta el estilo arquitectónico y la ubicación dentro del vecindario—, lo que se traducen en diferentes costos.

Según dijeron a Café y Negocios desde el Consejo Administrativo de Carmel pueden llegar a pedir por una vivienda hasta US$ 3 millones. "Hay casas con ese costo y también las hay de US$ 500 mil", señalaron.

Los gastos comunes en Carmel se fijan en función de la superficie de la propiedad. Y si bien esta cifra se va reajustando con el paso del tiempo, en la actualidad asciende a los $ 14 pesos por metro cuadrado.

Carmel cuenta con una variada cantidad de amenities y servicios, como clubhouse con piscina, que no se debe pagar alquiler cuando uno de los usuarios decide utilizarlo para una reunión. El barrio premium también cuenta con otro lugar para eventos, aunque dedicado para los niños, llamado "kidhouse", que tampoco requiere de costo extra en caso de que uno de los vecinos decida usarlo. A estos espacio se le suman un gimnasio; un lago natural apto para practicar deportes acuáticos; canchas de tenis, fútbol, básquetbol, vóleibol.

El barrio también cuenta con una planta propia de tratamiento de afluentes dentro del terruño, que procesa las aguas servidas de las casas antes de la intervención de OSE. Además, "una de las diferenciales de Carmel es que los lotes individuales suelen ser más grande que los demás barrios de la zona, lo que permite una mayor separación entre las propiedades y más lugar para uso propio de los vecinos", indicaron.

El vecindario cuenta con gas natural; el agua de riego sin costo extra, que se toma del lago; y el agua de OSE entra en los gastos comunes y no se cobra aparte.

Desde hace un tiempo aumentó el interés de las personas por afincarse en este tipo de barrios. "Con la pandemia (de coronavirus) y el crecimiento de la zona han aumentado las consultas y también la valorización del lugar", detallaron.

La Huerta de los Horneros, desarrollo en expansión

Huerta de los Horneros

Camino de los Horneros, se encuentra en pleno desarrollo

Este barrio jardín se encuentra en pleno desarrollo y es uno de los más exclusivos de la zona limítrofe entre los departamentos de Montevideo y Canelones. Cuenta con el aval de la desarrolladora La Buonara y Asociados, y su identidad está delimitada a un entorno rural con alto valor paisajístico y recreativo a minutos de Montevideo.

Se trata de una propuesta de urbanización en régimen de propiedad horizontal, que contará con 189 unidades en lotes en el entorno de los 500 m2 cada uno.

La clave de la propuesta se centra en generar un hábitat cuyo “valor específico es el paisaje y el vínculo con la naturaleza”, indicaron desde el barrio. “Es por esto que cuenta con un trazado vial continuo, de generatriz curvilínea, que permite que el usuario ingrese en un paseo”, añadieron.

Cada unidad incluye áreas de uso exclusivo (casa y jardines propios) y áreas comunes (calles internas, jardines comunes, y amenities) que fomentan el vínculo en comunidad. Las unidades residenciales son del orden de los 125 a 145 m2 de construcción y se presentarán como casas aisladas.

En cuanto a los amenities y los servicios que ofrece el barrio —algunos de ellos están en pleno desarrollo—, el barrio un clubhouse con áreas interiores de usos múltiples, parrillero, piscina exterior, cancha de tenis y paddle.

Tendrá espacios de cowork para residentes con wifi y puntos de recarga para autos eléctricos en el estacionamiento del clubhouse; monopatines eléctricos para uso general dentro del barrio; bicicletas a disposición para residentes y visitas. Tendrá una pequeña granja con animales para los más chicos, un club de huertas y Huertas Kids para niños; talleres de huerta, cocina, cerámica, pintura para grandes y chicos; plazas y parques con juegos para todas las edades y un jardín de infantes (0 a 4 años) con servicio daycare y babysitting.

De las 189 casas que componen el barrio privado, hay más de 150 casas vendidas, de las cuales ya se entregaron más de 80, confirmaron desde Huerta de los Horneros a Café & Negocios. “Esas familias ya están disfrutando del barrio desde hace varios meses. En pasado diciembre se sacaron a la venta los últimos 30 lotes disponibles”, señalaron. Los precios de las casas van de entre US$ 390 mil a US$ 440 mil.

Más del 85% de los compradores son finales, el resto compró como inversión. Los alquileres de las casas arrancan en los US$ 2 mil, y los gastos comunes van desde los $ 11 mil a los $12.800.

Carlotta, proyecto en construcción

Así será Carlotta (render)

El barrio privado Carlotta fue uno de los últimos desarrollos de categoría en anunciarse en Camino de los Horneros, sustentado por la desarrolladora Balsa & Asociados.

La etapa de preventa comenzó en setiembre de 2022 y se extenderá por tres años. Los terrenos más económicos de Carlotta presentan un precio de entre US$ 165 y US$ 175 mil, que son los centrales. También hay lotes disponibles a US$ 250 y US$ 260 mil, cuya ubicación se encuentra hacia el este del terreno y cuentan con un fondo conectado al lago del barrio exclusivo.

"Para vivir en Carlotta, en cuento a los gastos comunes, se requiere de un valor mensual de $ 15 mil, que se irá reajustando con el tiempo", puntualizó el director del proyecto, Mateo Larre, a Café & Negocios.

Entre las diferentes etapa que componen el proyecto de lujo en real estate —y que irán saliendo a la venta en diferentes fechas— son 560 lotes en total. "A fecha de hoy solo quedan 70 lotes disponibles de la primera etapa que salió al mercado", detalló Larre.

Los propietarios de los lotes podrás comenzar a construir sus casas a finales de 2023.

Este proyecto urbano vende los lotes del barrio para construir con la posibilidad de que sus propietarios construyan sus viviendas bajo el reglamento estipulado por ese complejo.

Carlotta propone "vivir en un ecosistema circular", rodeado de naturaleza. El barrio privado contará con un clubhouse y su impronta hace foco en las experiencias, que van desde un espacio de desarrollo para la primera infancia para las familias residentes hasta áreas abocadas al desarrollo de mindfulness, yoga y meditación; piscinas naturales y cerradas; cancha de paddle; salas para cycliyng y gimnasios; áreas para expresión artística; y deportes al aire libre y náuticos en sus lagos interiores.

Los terrenos se entregarán a fines de 2023, para que los propietarios ya comiencen a construir sus viviendas. Su precio va desde US$ 150 mil hasta US$ 310 mil, con salida al lago.

Todo el proyecto inmobiliario, que incluye la última etapa con las torres, requiere una inversión de US$ 200 millones.