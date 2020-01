Instagram y TikTok: ¿competidoras o redes sociales con públicos distintos?

TikTok es la aplicación para smartphones que hoy más está creciendo en usuarios en el mundo. El servicio en el que los usuarios crean y comparten videos cortos ha acumulado más de 1.600 millones de descargas desde su incursión en dispositivos móviles, según SenseTower, una empresa que se dedica al estudio de mercado. Su éxito ha despertado las alarmas en Instagram, que alcanza un punto de maduración y teme una migración de usuarios a esta red.

Mientras una está basada en la fama, la amistad y en "contar la vida", la otra aspira (casi) exclusivamente en entretener con videos cortos gracias a herramientas sencillas de edición.

Muchas veces pasa que una red social crece en popularidad, pero al poco tiempo cae en desuso y en algunos casos muere. Supo ser MySpace y Vine. En este caso, TikTok parece consolidarse mientras que Instagram busca no perder usuarios, busca lanzar nuevas versiones y copia a sus competidores.

Entre la copia y la conquista del usuario

Cuando Snapchat estaba creciendo en usuarios gracias a los filtros para las caras y por su interfaz amigable de mostrar videos cortos y que luego desaparecieran, Instagram la miraba con atención. Tanta atención le puso, que intentó copiarla.

¿Cómo? Primero lo intentó con apps independientes como Poke y Slingshot. No le dio resultado. En 2016 sumó la función de "historias" y el éxito fue instantáneo.

Al principio, chocó. La comparación de los usuarios con Snapchat fue inmediata y llevó al propio director ejecutivo de Instagram a admitir el "plagio" ante la consulta de un periodista. "(Snapchat) Merece todo el crédito", confesó Kevin Systrom. Y lo argumentó: "No se trata de quién lo inventó. Se trata de un formato, y de cómo lo llevas a una red y le das tu propio toque". El resultado fue que Snapchat desaceleró su crecimiento mientras que Instagram se masificó aún más.

La amenaza ahora es TikTok. Y Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook (y también dueño de WhatsApp e Instagram) parece haberlo interpretado. El portal TechCrunch accedió a una charla privada que el empresario mantuvo con un equipo interno el año pasado. "TikTok está bien. Una de las cosas que es especialmente notable sobre TikTok es que, por un tiempo, el panorama de Internet era una especie de grupo de empresas de Internet que eran principalmente empresas estadounidenses. Y luego estaba este universo paralelo de compañías chinas que prácticamente solo ofrecían sus servicios en China", confesó.

Instagram intenta tomar funciones ajenas y readaptarlas. Y TikTok, por supuesto, no queda afuera. En noviembre, anunció que está trabajando en masificar la función Reels, una herramienta de edición de video que emula las prestaciones más características de TikTok.

Pero no este caso copiar funciones no parece cumplir el objetivo de Facebook de consolidar todas sus creaciones en el top mundial. La explicación es que la app china está superando en descargas a todas las de Zuckerberg.

Porque TikTok no es una red social basada en la amistad, sino en el entretenimiento. Así lo expresa el periodista Josh Constine de TechCrunch: "(TikTok) no se trata de vos o de lo que estás haciendo. No es una crónica espontánea de tu vida real". Es, en definitiva una plataforma de entretenimiento social que abarca una nueva ola de artistas y que está mucho más enfocado en la creatividad. Y muchos usuarios están buscando eso: entretenerse.

Para Virginia Rodríguez, de la agencia Liú, que maneja cuentas de influencers uruguayos, Instagram y TikTok parecen ir por caminos diferentes. "Creo que aún no ataca las redes profesionales de los instagramers, ni compite a nivel comercial. Lo veo más como un entretenimiento para un target de chicos entre 8 y 15 años aproximadamente. En todo caso compite más con los youtubers que con instagramers", manifestó

No obstante, hay otros que sí establecen una comparación. El CEO de Snapchat, Evan Spiegel, lo hizo el lunes pasado: "Tik Tok podría llegar ser más grande que Instagram". 2020 será un año clave para determinarlo.